Віталій Чернецький: «В західних університетах все менше студентів обирає тематику "великої російської літератури"»

У 2009-2018 роках Чернецький очолює Американську асоціацію україністів. З 2015-го є віце-президентом Наукового товариства Шевченка в Америці. У 2024 року – президент Асоціації слов’янських, східноєвропейських та євразійських студій (ASEEES). Також з 2024-го – президент Наукового товариства Шевченка в Америці. Наш співрозмовник співпрацює з видавництвом Academic Studies Press, яке видає українських авторів. Отож, Віталій Чернецький – викладач і перекладач, славіст та україніст і, зрештою, амбасадор України в наукових царинах. Далі – його пряма мова.

Доля привела Чернецького до Сполучених Штатів. З 1991 року він навчається у Пенсільванському університеті. У 1996 році – здобуває там ступінь PhD. І міняє фах, перекваліфіковуючись на славіста. Чернецький працює у провідних вишах Америки – Колумбійському, Корнельському, Гарвардському університетах, університеті Майамі. Цей список може конкурувати хіба що зі списком зроблених ним перекладів. Бо Чернецький невтомно популяризує українську автуру, перекладаючи Андруховича, Жадана, Сливинського, Цілик, Поваляєву, Карпу та багатьох інших.

Віталій Чернецький – це наша людина в академічному світі західних (конкретніше – американських) університетів. Причому – в буквальному сенсі наша. Він народився в Одесі, там же закінчив середню школу. Відтак вступив до московського університету. Але не через русофілію, а через Чорнобиль. Бо на календарі був 1986-й, і родина ухвалила, що юнак здобуватиме вищу освіту подалі від вогнища радіації. У Москві Чернецький вивчав англійську філологію, і у 1989-му вперше отримав можливість виїхати за кордон.

Фото: Фото з особистого архіву, надане Віталієм Чернецьким

Про славістику від часів Холодної війни до повномасштабного вторгнення Росії проти України

Пане Віталію, чи дійсно упродовж довгого часу славістика в західних університетах означала де-факто русистику, і не тільки українська, але й білоруська, польська, чеська література були своєрідними сліпими плямами?

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Так, я б сказав, що десь на 90% ситуація була саме такою. Траплялися поодинокі винятки, але їх було дуже мало. Майже всюди у вищих навчальних закладах, університетах та коледжах викладалася переважно російська мова і російська література. Такими були наслідки холодної війни, бо подібні навчальні програми масово створювалися, починаючи з 1950-х років.

Але наслідки холодної війни мали б бути діаметрально протилежними – аж до повного несприйняття русистики.

Так, тут є певний парадокс. Але річ у тім, що тодішні викладачі представляли собою два табори. Або це були ліві, які симпатизували комуністичним ідеям. Або це були люди, пов'язані зі старою російською еміграцією або еміграцією після Другої світової війни. Обидві групи майже повністю монополізували простір славістики. За винятком дуже поодиноких випадків, коли при університетах створювалися, скажімо, польські або чеські кафедри, або кафедри, пов'язані з тодішньою Югославією тощо.

А українські студії?

Їх практично не було на Заході. Власне, тому люди з української діаспори, з еміграції, створювали паралельні структури – такі як Українська вільна академія наук чи Наукове товариство імені Шевченка в Америці.

Ситуація почала змінюватися після 1991 року?

Вона почала змінюватися під час і одразу після розпаду СРСР. Так, почали писати нові програми, відкривати нові викладацькі вакансії. Це так само було неоднорідно, і десь процеси йшли швидше, а в десь – повільніше. Скажімо, Канзаський університет, в якому я викладаю вже 13 років, створив свою українознавчу програму в липні 1991-го року, тобто ще до ГКЧП. Тоді цей виш підписав договір про інтенсивну співпрацю з університетом Франка у Львові.

І, відповідно, невдовзі по тому в університеті почали з’являтися українські студії. А передував цьому тиск від громади, що почався ще в 1970-ті роки. Але університетська адміністрація на це практично не звертала уваги, і тільки у 1991-му ситуація змінилася. Про другу серію серйозних змін ми можемо говорити вже після 24 лютого 22-го року.

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Фото: Надано Віталієм Чернецький Із Володимиром Шейком, директором Українського інституту, при врученні Чернецькому грамоти від Глобальної коаліції українських студій. Вашингтон, 2025 рік

Але і наприкінці 1980-х було велике зацікавлення Радянським Союзом під час перебудови. Це привело багато студентів до американських вишів, де вони вивчали різні курси, тематично пов'язані з тоді ще існуючим Радянським Союзом. Хоча Гарвардський український науковий інститут був створений іще на початку 1970-х років, а Канадський інститут українських студій – лише на пару років пізніше.

Тобто ми вже мали два інституціалізовані осередки українознавства, що існували віддавна. Однак це були поодинокі випадки. Тому навіть коли люди отримували дуже фахову освіту і наукові ступені, приміром, у Гарварді, вони мали складнощі з пошуками роботи, бо інші університети не створювали посади, на яких ці люди могли б далі продовжувати наукову діяльність.

А чи не були перші викладачі україністики за фахом русистами? Тобто чи не формувався викладацький контингент зі згаданих вами лівих та / або симпатиків СРСР? Бо такі викладачі могли напряму вплинути на якість освіти, навіть при тому, що той таки Гарвардський український науковий інститут існував ще з початку 1970-х.

Ні. Ситуація була дещо іншою. Навпаки – деякі науковці українського походження, щоб отримати роботу у славістиці, мусили писати дисертації на російські теми і продовжувати викладати курси з російської літератури. Тому, звичайно, вони були дуже раді, коли з'явилися можливості перейти на українську тематику.

При цьому у них виникала проблема видимості в ширшому академічному світі. Бо русисти традиційно вважали себе експертами з усіх питань. В тому числі, й з питань україністики. Хоча вони могли прочитати лише «Вечори на хуторі біля Диканьки» Гоголя або «Білу гвардію» Булгакова і нічого не знали про Україну взагалі. Це їм не заважало формувати свої судження чи погляди, які вважалися авторитетними та відтворювалися у дуже серйозних і престижних часописах.

Словом, це те, з чого ми починали розмову – русисти домінували та перетягували на себе ковдру в експертному середовищі?

Абсолютно. Це підживлювалося стереотипним визнанням, що російська культура та література є великою, загадковою і потужною, а всі інші слов'янські літератури – мало кому цікаві. Я вже пояснив, як мінялося ставлення до україністики, а щодо інших культур, то ситуацію переломив значний інтерес до чеха Мілана Кундери та поляка Чеслава Мілоша, який у 1980-му отримав Нобелівську премію з літератури. Але і це, як я вже казав, були поодинокі випадки.

Українська літературознавиця і культурологиня Тамара Гундорова стверджує, що після певної розгубленості 2022 року, коли русистика відчутно принишкла, вона повертає собі панівні позиції. Ви маєте такі ж спостереження?

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Я значною мірою погоджуюся з Тамарою Іванівною. Ми сподівалися – світ настільки шокований тим, що відбулося, тобто повномасштабним російським вторгненням та масовими злочинами росіян скоїли на території України, що парадигма змінилася раз і назавжди. Але, на жаль, цього не сталося.

З одного боку, в багатьох вишах започаткували посади викладачів української мови, але з іншого – професорських кафедр з україністики з'явилося дуже мало. Так, серед західних славістів знайшлися люди, яким було дуже соромно через свою сліпоту, і вони почали активно вивчати з нуля українську мову, серйозно ставитись до української літератури та культури, але такі викладачі залишаються в меншості. При цьому таких людей більше в Європі, зокрема, в Німеччині, аніж в США та Канаді.

Бо в Європі українці є більш видимими через присутність переміщених осіб, а в Америці, на жаль, це залежить від конкретних особистостей, від людського фактору.

Тобто якщо в якомусь американському університеті є людина, яка сильно співпереживає українцям, то там можуть відбутися зміни, бо для цього створено відповідний клімат. Але у значній кількості вишів війна та російські злочини сприймають як тимчасові проблеми, тимчасовий головний біль. А його, мовляв, можна тихо пересидіти і повернутися до старих добрих часів і старих добрих звичаїв.

Фото: Надано Віталієм Чернецький Мітинг на підтримку України у Канзас-Сіті

І таке повернення, на жаль, справді потихеньку відбувається. Я б не сказав, що це масова хвиля, але це і не зміна парадигми, не світоглядний зсув. Для розуміння: кількість професорських посад в Америці, що була створені в сфері українознавства, дорівнює десяти. Прекрасно, що є бодай ці посади. Адже вони визначили зміни у декількох університетах. Але цього, звичайно, недостатньо, тож ми, українознавці, мусимо лупати цю скалу й надалі.

Але якщо, як ви кажете, зміна парадигми не відбулася навіть після початку повномасштабного вторгнення, то, очевидно, вже не варто й очікувати, що щось вплине на цей стан речей. Бо складно уявити собі подію масштабнішу та трагічнішу, аніж нинішня війна.

Я трохи менш песимістично в цьому плані налаштований, бо маю сподівання на майбутнє покоління. Ми не зможемо змінити людей, які вкорінені в свої посади тепер і будуть вкорінені в них до пенсії. Але я бачу молодих аспірантів, які навчаються зараз і працюють над дисертаціями, обираючи для них українську тематику і пропонуючи багато цікавих досліджень. Причому це люди не українського походження, що також дуже добре, бо не тільки етнічні українці займаються українознавством.

Інше питання – а воно постає ще з 1970-х років, коли Гарвард створював свої перші українські програми – чи буде робота для всіх цих людей, чи зможуть вони після захисту дисертацій отримати викладацьку посаду? Але тішить те, що зараз набагато менше молоді обирає – в лапках – «старі добрі» теми «великої російської літератури» XIX століття.

Еволюція україністики

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Цього року у вас – особистий ювілей. 30 років тому, в 1996-му, ви вперше отримали посаду, яка була пов'язана з україністикою. Давайте підсумуєте те, як переосмислюється україністика упродовж цих трьох десятиліть. Два позитивних чинники ви вже окреслили: створення кафедр україністики, хай і не у значній кількості, та зростання інтересу до української культури з боку молоді. Що можна додати іще?

Я б додав до цього зацікавлення українською тематикою поза мовою та літературою. Тобто в нашому університеті багато хто вивчає українську мову для того, щоб далі писати дисертації з географії, політології, соціології тощо. І це тішить, звичайно. Україністикою цікавляться і люди, які займаються педагогікою й методикою викладання слов'янських мов як іноземних.

Крім того, завдяки тому, що Україна відкрила архіви і багато робить для оцифрування архівних матеріалів, дослідники поза Україною отримали до них доступ. А це також змінює ситуацію і підігріває інтерес до україністики.

Росте зацікавлення і в дослідженнях театру та кіно. Тобто сфер, де Україна донедавна була невидимою і неприсутньою. І деякі колеги визнають із соромом, що вони самі шоковані власною сліпотою, бо нічого не знали про українське театро- та кіномистецтво.

Фото: Надано Віталієм Чернецьким Українська культурна програма на Бієнале у Венеції, вересень 2022 року

Приміром, британська професорка кінознавства болгарського походження Діна Йорданова, яка все життя займалася кінематографом Східної Європи, лише нещодавно почала цікавитися українським кінематографом, починаючи від радянських часів. І була вражена тим, наскільки він якісний, цікавий та інноваційний. І це ми говоримо не тільки про Параджанова чи Іллєнка, а беремо набагато ширший пласт. Йорданова зазначила, що якби в минулому світ побачив ці фільми одночасно з польськими, чеськими та угорськими, було б зовсім інше контекстне бачення української культури.

Але в 1960-ті роки цього не відбулося, тож тепер світ має перед українцями провину і мусить все надолужувати. І Йорданова є зразком людини, яка докладає для такого спокутування дуже багато зусиль. Хоча вона – знову ж таки! – перебуває в меншості.

А ті, хто визнає свою сліпоту, розглядають процеси в українській літературі, в кінематографі, театрі з точки зору деколонізації? Через яку призму вони дивляться на українську культуру, які акценти розставляють?

Значною мірою так – з точки зору деколонізації. Але це не єдина призма, хоча й досить важлива. І в цьому плані українська культура має союзників серед дослідників країн Балтії, Закавказзя, Центральної Азії. Тобто підходи до вивчення цих культур в кордонах Російської імперії чи Радянського Союзу зараз повністю змінюються. І викладачі створюють для своїх студентів вже не москвоцентричну картину – вони відштовхуються від того, як багато різних культурних процесів відбуваються і в Україні, і в інших місцях.

Ви неодноразово підкреслювали в своїх інтерв'ю, що західні університети – це дуже консервативне середовище. Тож з огляду на цю вашу тезу, чи можна вважати, що Україна все-таки здобула суб'єктність в академічному світі? Чи до цього ще далеко, бо, як ви кажете, багато чого впирається в людський фактор?

Я б сказав, що так, Україна здобула суб'єктність. Для світу, в тому числі і для наукового світу, для експертного середовища більшою несподіванкою було навіть не російське повномасштабне вторгнення, а український спротив. Багато людей визнали, що вони даремно приймали на віру російські пропагандистські тези про Україну як failed state. Тепер такі твердження спростовані українською кров'ю і великими втратами українців. І завдяки цьому українці незворотно вписані у світовий контекст.

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Про дослідницьку і перекладацьку роботу

Дещо змінюючи напрям розмови, спитаю вас про те, в чому полягає зараз ваша дослідницька діяльність, чим ви зараз займаєтесь, над чим працюєте?

Дякую дуже за таке питання. У мене кілька напрямків роботи, і один з них пов'язаний з українською літературою, але це не тільки літературознавчі дослідження, але й переклади. Скажімо, за кілька місяців виходить мій переклад роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович. Але також я багато займаюся українським кінематографом, почав це робити досить давно і продовжую надалі. Тобто продовжую писати і про літературу, і про українське кіно, і перекладати українські твори англійською.

Але коли я пишу свої наукові праці, то завжди намагаюся вбудувати предмет дослідження в ширший контекст – регіональний, світовий чи порівняльний. Бо нам – українцям та українознавцям – слід розбудовувати коаліцію, знаходити людей, готових чути та слухати. Нам треба бути готовими до того, щоб повсякчас показувати світові, яка українська культура цікава та різноманітна. Бо не тільки нам шкода через те, як довго світ не звертав на неї увагу, а й світ втратив дуже багато, бо не мав доступу або розуміння багатства української культури, дослухаючись до російських пропагандистських тез.

Українська література може цілком претендувати на лідерство, і завжди могла, просто це лідерство не було поміченим. Тим паче, якщо повернутися зараз до русистики і порівнювати нинішню українську та російську літературу, то остання є абсолютно нецікавою. І я не бачу великої кількості перекладів нових сучасних російських авторів саме тому, що вони не створюють жодних інновацій. Натомість дуже активно йдуть переклади української літератури, і вже виросло нове покоління перекладачів. На них є попит, вони мають роботу, і це вкрай важливо.

Власне, про переклади. Можу припустити, що «Фелікс Австрія» вийде в рамках української серії, яку ви куруєте в видавництві Academic Studies Press?

Ні, цей роман виходить в книжковій серії Українського наукового інституту Гарвардського університету. Тут я не є куратором, просто запропонував цю книжку Гарварду і вони її прийняли. Я продовжую курувати українську серію в Academic Studies Press. Ця серія була створена цим видавництвом як реагування на Революцію гідності і початок російської війни проти України в 2014 році.

Фото: Надано Віталієм Чернецький

Тоді якраз керівники видавництва визнали, що вони мають велику прогалину у всьому, що стосувалося української культури. Цю прогалину треба було заповнювати, тож мені надійшла пропозиція стати редактором серії. Її перші книжки вийшли в 2018 році, і продовжують виходити по цей час. Це завжди академічні видання, їх підготовка забирає досить багато часу, але кожного року виходить 3-5 книжок, пов'язаних з українською тематикою.

Але чому Андрухович виходить не в цій серії? В чому специфіка серії і яким є ваш видавничий план?

Серія досить широка, вона має як наукові монографії, так і антології або переклади того, що ми називаємо нонфікшн, тобто художньої есеїстики тощо. Окремі художні твори – як, приміром, романи чи поетичні збірки – серія не видає. Це наукове видавництво, але антології йому пасують, тому кілька антологій вийшло вже.

Перша з них була про нову поезію в Україні та її відгук на війну. Збірка Words for War – New Poetry from Ukraine, яку уклали Оксана Максимчук і Максим Росочинський, вийшла у 2018 році. З’явилися й інші антології, скажімо, «Нью-Йорк в українській поезії» та «Трагедія Бабиного Яру в українській поезії».

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Зараз вийшов багатосторінковий двохтомник, який ми дуже довго готували – «Український літературний модернізм 1910-1930 років». Це фантастичне питання, яким ми дуже пишаємося. В ньому йдеться про авангардні та модерністські маніфести, про інноваційне українське літературознавство, літературну критику того періоду. Там же – велика вибірка з української поезії модернізму, починаючи від Миколи Вороного тощо. Всі ці тексти, ці антології можуть бути використані для викладацького процесу – для порівняльних курсів зокрема.

Ми також видали дві монографії Тамари Гундорової, яку ви згадували – «Транзитну культуру» та «Чорнобильську бібліотеку». Вийшла і книжка есеїв Андрія Любки, яку він написав ще до того, як вступив до війська – тобто це погляд на війну з тилового боку. Вийшла і книжка Катерини Зарембо про український Схід. Маємо і оригінальні, а не перекладні монографії – скажімо, працю Андрія Даниленка про Пантелеймона Куліша тощо.

З нових книжок, які вийдуть до кінця цього року, я найбільше пишаюся підручником з української літератури Handbook of Ukrainian Literature. Це колективний труд, до якого я дотичний і як співредактор, і як один з авторів. Він є прикладом, як на мене, дуже вдалої співпраці вчених України та Заходу. У цифровому вигляді він буде викладений у відкритий доступ, що також важливо, бо друковані наукові книжки дорогі, і потрапляють вони здебільшого до університетських бібліотек.

Додам іще, що зараз у нашої серії з'явилися конкуренти, і це можна тільки вітати. Бо у 2017-2021 роках Academic Studies Press було одним з дуже небагатьох місць, де можна було надрукувати видання на українську тематику. Зараз ситуація змінюється.

Фото: Надано Віталієм Чернецьким Новий двотомник «Український літературний модернізм 1910-1930 років», підготовлений Academic Studies Press

Про роботу видавництва Academic Studies Press

Я так зрозуміла, що книжки Academic Studies Press призначаються передусім для студентів та викладачів. І в силу специфіки, і через високу ціну, яку ви згадали. Тобто аудиторія видавництва – доволі вузька, і складається не з масового читача?

Дивлячись, про які видання ми говоримо. Гадаю, що переклади того ж Андрія Любки, Андрія Содомори, Катерини Заремби побачить все ж трохи більша аудиторія. Хоча на англомовному книжковому ринку дуже важко пробитися, важко бути побаченим та почутим. Навіть та ж українська серія Гарвардського університету не завжди потрапляє до книгарень, тому читач знайомиться тільки з окремими текстами.

Є певні зрушення та певні зміни, але це в дуже важкий шлях. Треба, щоб з'являлося більше перекладів української літератури у великих західних комерційних видавництвах. Ми маємо зараз багато сподівань на переклад «Амадоки» Софії Андрухович, який має вийти наступного року в одному з видавництв. Він може стати тим локомотивом, який витягне ще більше зацікавлення українською літературою.

Видавництву Academic Studies Press легко вдається залучати фінансування? Яку долю від фінансових надходжень становлять гранти?

Частково ми здійснюємо видання на грантові кошти, частково – ні. Видавництво намагається знайти кошти на оплату перекладачам, тому інколи залучає гранти. Тут є навіть підтримка від української держави, зокрема, від Українського інституту книги.

Що стосується західних грошей, то раніше гроші на перекладні чи наукові видання надходили від американської агенції National Endowment for the Humanities. Але це в минулому, бо, на жаль, теперішня адміністрація скасувала майже всі подібні гранти. Тож доводиться шукати інші місця, інші джерела – десь у приватних фундацій, або подаватися на малі гранти через різні наукові фонди. Це кожного разу вимагає зусиль та креативності, тобто пошуку нових можливостей, які не завжди вдається залучити.

Тому багато людей працюють над нашими проєктами безкоштовно. Точніше, це частина наших обов'язків за університетськими контрактами – готувати публікації, сприяти науковим виданням. Фактично це означає, що вечори, вихідні дні, все літо будуть відведені під видавничу роботу – без відпусток та перерв. Тож наша справа тримається здебільшого на ентузіазмі конкретних людей.

Видавництво, на жаль, друкує і російських авторів. В якому обсязі, де і як реалізується така продукція?

Видавництво було засноване десь 25 років тому приблизно, і від самого початку воно займалися то славістикою та єврейськими студіями. Тому так – були контакти з Росією і виходили російськомовні переклади монографій західних славістів. Наскільки мені відомо, видавництво практично згорнуло і припинило будь-яку присутність в Росії після 24 лютого 2022 року. Але на Заході і по цей день розходяться паперові книжки таких перекладів.

Фото: ukrdiaspora.nauka.gov.ua Віталій Чернецький

Це на Заході. А чи потрапляють вони в Росію?

Якщо йдеться про цифрову версію, яка є у відкритому доступі, то так, звичайно, потрапляють. Українцям і українознавцям, звичайно, важко та неприємно бути в ситуаціях, коли установа, з якою ми співпрацюємо, надалі підтримує певні контакти з русистами. Навіть якщо це вчені, які залишили територію Росії. Тим більше, що не всі вони є поборниками демократії чи опонентами чинного російського режиму.

Водночас я не бачу упереджень чи дискримінації української програми з боку керівництва видавництва – навпаки, вони дуже позитивно налаштовані. При цьому видавництво прагне і підтримати українознавство, і продовжувати займатися русистикою, оскільки це було одним з його напрямків діяльності від самого початку.

Єдине, що маю додати: тексти, які виходить у сфері русистики, не є глорифікацією «великої російської культури». Це переважно цікаві дослідження російської культури через нові парадигми, через критичні підходи. Прикметно, що тут саме ми, українці, задаємо тренди, бо те, як ми пишемо про російську культуру, стає мейнстрімом.

Наведу приклад: півтора роки тому у видавництві Кембриджського університету вийшла нова «Історія російської літератури». Мені запропонували написати до неї розділ про імперію і імперськість, що і я зробив. Зазначив, що вся московсько-російська література від Симеона Полоцького і далі просякнута імперськістю.

І це дуже добре, що такий текст, написаний українцем, з'явився в цьому виданні. Бо у рецензіях на це видання саме мій розділ часто згадується як зразок нових підходів до інтерпретацій російської літератури.

Але якщо ця «Історія російської літератури» або будь-які інші книжки продаються в Росії – байдуже в якому вигляді, хоч в паперовому, хоч в електронному – то це означає, що компанія-дистриб'ютор сплачує податок в російський бюджет з власних доходів і тим підтримує державу-агресора. Чи замислювалися ви над цим і чи намагалися донести таке бачення комусь з представників видавництва?

Так, я говорив з керівництвом видавництва неодноразово про те, що політику слід змінювати. Наскільки мені відомо, до мене дослухалися, хоча я не маю можливості відстежити, чи потрапляють книжки видавництва до Росії. Досить довго – від 2014 року і до 2022-го – видавництво продовжувало досить активну співпрацю з Росією. Зараз вона зупинена, і представницьких офісів Academic Studies Press в Росії більше нема – європейський офіс видавництва перенесено до Естонії, до Таллінна.

Я стукаю в усі двері, і мені час від часу відчиняють. Це важкий процес, але я бачу, що славісти на Заході, мої колеги – принаймні, деякі з них – готові і говорити, і спілкуватися, і шукати компроміс. Досить багато з них не змінили свого бачення, але якщо воно змінено бодай частково, то це вже є перемогою. Тобто склянка все ж таки наполовину заповнена, а не наполовину порожня.

І наостанок. Як нам перемогти Росію інтелектуально? Як нам посунути її з тих сфер, з тих ринків, де вона зараз домінує? Декілька шляхів ми з вами вже окреслили – це активна презентація України через видавничу та викладацьку діяльність, через переклади тощо. Які ще є рецепти?

Рецепт такий: розбудовувати коаліцію однодумців. Я, як людина, що має ступінь PHD з порівняльного літературознавства, завжди кажу, що треба український контент, українську тематику включати у порівняльні курси літературознавства. Тобто шукати можливості потенційної солідарності. І це не Сізіфова справа – це справа, яка має результат, бо нас починають чути.

Ще раз наголошу: дуже часто навернення, зацікавлення українською тематикою відбувається через компаративістські порівняльні речі. Зараз чимало зусиль докладається, скажімо, для того, щоб промотувати в університетських театральних програмах англомовний переклад «Кассандри» Лесі Українки. Бо цей твір промовляє на загальносвітові теми. І вже виходячи з цього, можна будувати той ланцюжок, який пов’яже Україну зі світом, частиною якого ми є.