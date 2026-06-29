Новелу «Я (Романтика)» Миколи Хвильового видали португальською

«З великим задоволенням анонсуємо видання нашої першої книги. Дебютуємо з Миколою Хвильховим, не тільки письменником, яким ми захоплюємось, але й одним з найважливіших письменників ХХ століття», — зазначили там.

Співзасновниця видавництва Pondos Ана Мартінс розповіла, що займалася перекладом новели «Я (Романтика)».

«І ось він, нарешті, з’явився, хоча й пройшов дещо бурхливий шлях: це другий твір, який я перекладаю, і перший, який я редагую. З великою радістю ділюся з вами першим португальським виданням одного з найвидатніших творів», — написала Мартінс.

За словами Мартінс, видавництво Pondos присвятить себе українській та грецькій літературам, а також може розширити географію перекладів до інших країн Чорноморського регіону.

Редакцією книжки займалася Роза Азеведо, ілюстраціями – Марія Гумецька, дизайном – Зореслава Плахтина.