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Голова уряду Молдови йде у відставку через менш ніж рік на посаді

Мунтяну подякував уряду за роботу. 

Голова уряду Молдови йде у відставку через менш ніж рік на посаді
Александру Мунтяну
Фото: Мунтяну в Facebook

Прем'єр Молдови Александру Мунтяну 3 липня повідомив про свою відставку. У дописі в Facebook він сказав, що ухвалив це рішення, оскільки більше не може виконувати повноваження «відповідно до принципів та переконань». 

Мунтяну вважає обов'язком перед країною не посаду, а відданість, якої він дотримується. Прем'єр подякував усім міністрам за професійну і вірну працю. 

«Я продовжуватиму служити своїй країні з будь-якої посади, де я можу опинитися, незалежно від того, де я живу та які обов'язки я можу мати, у державному секторі або приватному», – сказав він. 

Александру Мунтяну очолив уряд Молдови менше року тому, в жовтні. У лютому він приїхав із візитом до України. 

Він – бізнесмен та один з засновників Американської торгової палати в Молдові. Мав бізнес і в Україні: охоронну компанію та виробника паперових товарів «Рута». Більше про нього читайте в матеріалі Маріанни Присяжнюк «Від українського інвестора до молдовського прем’єра. У Молдові новий уряд». 

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