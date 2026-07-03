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У Венесуелі живим з-під завалів дістали чоловіка, який пробув там 8 днів

Справжнє диво під час рятувальної операції після землетрусів.

У Венесуелі живим з-під завалів дістали чоловіка, який пробув там 8 днів
Наслідки землетрусу у Венесуелі
Фото: EPA/UPG

Ернан Хіль упродовж понад тижня перебував під завалами споруди, зруйнованої подвійним землетрусом у Венесуелі, але спромігся вижити і завдяки рятувальникам нарешті був звільнений з бетонної пастки.

Як пише BBC, чоловік на час поштовхів перебував у будці на підземному паркінгу, яка буквально врятувала йому життя: вона прийняла на себе 140 тонн уламків, під якими опинився Хіль. У своєму своєрідному панцирі він пробув пару днів, перш ніж був знайдений співробітником надзвичайної служби.

На те, щоб дістати чоловіка, пішов майже тиждень, упродовж якого йому передавали воду, а поживні речовини він отримував внутрішньовенно через підключену крапельницю. Проходи, які надзвичайники намагалися спорудити для того, щоб дістатися Хіля, кілька разів завалювалися, але зрештою все завершилося дивовижним порятунком.

Від землетрусів у Венесуелі загинули щонайменше 2300 людей. Десятки тисяч досі вважаються зниклими безвісти і можуть перебувати під завалами.

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