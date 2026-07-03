За інформацією «Мадяра», бійці вдарили по газовій компресорній станції «Ключі». Удар провів 1 окремий центр СБС.

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Також бійці вдарили по ЗРК окупантів у Запорізькій області.

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