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Сили безпілотних систем вночі атакували 10 енергооб'єктів у Криму

Також бійці вдарили по ЗРК окупантів у Запорізькій області. 

Сили безпілотних систем вночі 3 липня атакували 48 ворожих цілей. Зокрема 10 енергооб'єктів в Криму, повідомив командувач Роберт Бровді.

За інформацією «Мадяра», бійці вдарили по газовій компресорній станції «Ключі». Удар провів 1 окремий центр СБС.

Також зазнали атаки: 

  • ЗРК «ТОР-М2», нп Смирнове, Запорізька обл, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • електропідстанція ПС 35 кВ Тарханкутської ВЕС, нп Окунівка, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • електропідстанція ПС 35 кВ «Тарханкут», нп Чорноморське, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Білогірськ», нп Білогірськ, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»
  • електропідстанція ПС 110/35 кВ «Випасне», нп Випасне, АР Крим, ГВ БАС «Фенікс»
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Саки», нп Саки, АР Крим, 412 ОБр СБС Nemesis
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Таврія», нп Ключі, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Миколаївка», нп Вінницьке, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Старий Крим», нп Старий Крим, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»
  • електропідстанція ПС 330/110 кВ «Західно-Кримська», нп Кар'єрне, АР Крим, 1 ОЦ СБС

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