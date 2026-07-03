Сили безпілотних систем вночі 3 липня атакували 48 ворожих цілей. Зокрема 10 енергооб'єктів в Криму, повідомив командувач Роберт Бровді.
За інформацією «Мадяра», бійці вдарили по газовій компресорній станції «Ключі». Удар провів 1 окремий центр СБС.
Також зазнали атаки:
- ЗРК «ТОР-М2», нп Смирнове, Запорізька обл, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- електропідстанція ПС 35 кВ Тарханкутської ВЕС, нп Окунівка, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- електропідстанція ПС 35 кВ «Тарханкут», нп Чорноморське, АР Крим, 9 батальйон «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- електропідстанція ПС 110 кВ «Білогірськ», нп Білогірськ, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»
- електропідстанція ПС 110/35 кВ «Випасне», нп Випасне, АР Крим, ГВ БАС «Фенікс»
- електропідстанція ПС 110 кВ «Саки», нп Саки, АР Крим, 412 ОБр СБС Nemesis
- електропідстанція ПС 110 кВ «Таврія», нп Ключі, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- електропідстанція ПС 110 кВ «Миколаївка», нп Вінницьке, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- електропідстанція ПС 110 кВ «Старий Крим», нп Старий Крим, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»
- електропідстанція ПС 330/110 кВ «Західно-Кримська», нп Кар'єрне, АР Крим, 1 ОЦ СБС