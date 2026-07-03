Росіяни атакували дронами багатоповерхівку та авто у Харкові, є постраждалі (оновлено)

3 липня російський FPV-дрон на оптоволокні вдарив по багатоповерхівці у Харкові. Пізніше окупанти здійснили атаку по цивільному авто.
Як повідомляє прокуратура Харківської області, близько 12:00 російські військові завдали удару по Салтівському району м. Харкова.
Ворожий FPV-дрон 23-дюймовий на оптоволокні влучив у багатоповерховий житловий будинок.
Близько 14.00 російський дрон вдарив по Київському району Харкова.
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, унаслідок атаки постраждало авто з людьми.
Наразі відомо про трьох постраждалих людей.
Крім легкової автівки, під удар потрапила машина одного з міських КП.
- Окупанти атакували автозаправну станцію в Київському районі Харкова. Постраждали троє людей, які перебували в автівці