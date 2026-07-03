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Росіяни атакували дронами багатоповерхівку та авто у Харкові, є постраждалі (оновлено)

Влучання зафіксоване у Салтівському та Київському районах.

Росіяни атакували дронами багатоповерхівку та авто у Харкові, є постраждалі (оновлено)
наслідки атаки ворожого дрона на оптоволокні
Фото: Харківська обласна прокуратура

3 липня російський FPV-дрон на оптоволокні вдарив по багатоповерхівці у Харкові. Пізніше окупанти здійснили атаку по цивільному авто.

Як повідомляє прокуратура Харківської області, близько 12:00 російські військові завдали удару по Салтівському району м. Харкова.

Ворожий FPV-дрон 23-дюймовий на оптоволокні влучив у багатоповерховий житловий будинок. 

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Близько 14.00 російський дрон вдарив по Київському району Харкова.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, унаслідок атаки постраждало авто з людьми.

Наразі відомо про трьох постраждалих людей.

Крім легкової автівки, під удар потрапила машина одного з міських КП.

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