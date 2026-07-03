Унаслідок російської атаки у Запоріжжі поранено є загибла та поранені (оновлено)

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Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок удару у житловому секторі виникла пожежа, є поранений.

Про це пише очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Чоловік отримав поранення через ворожу атаку по Запоріжжю. росіяни продовжують тероризувати місто безпілотниками. Атакували приватний сектор. Пошкодило будинок, сталася пожежа", – ідеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що унаслідок повторної ворожої атаки, одна людина загинула, ще п'ять – поранені.

"Російські керовані авіабомби атакували одне з промислових підприємств. Пошкоджені приміщення. Є попередня інформація про загибель однієї людини та щонайменше п'ятьох травмованих", – повідомив Федоров.