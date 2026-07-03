Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російської атаки у Запоріжжі поранено є загибла та поранені (оновлено)

Ворог атакував приватний сектор.

Унаслідок російської атаки у Запоріжжі поранено є загибла та поранені (оновлено)
наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок удару у житловому секторі виникла пожежа, є поранений.

Про це пише очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Чоловік отримав поранення через ворожу атаку по Запоріжжю. росіяни продовжують тероризувати місто безпілотниками. Атакували приватний сектор. Пошкодило будинок, сталася пожежа", – ідеться у повідомленні. 

Пізніше стало відомо, що унаслідок повторної ворожої атаки, одна людина загинула, ще п'ять – поранені.

"Російські керовані авіабомби атакували одне з промислових підприємств. Пошкоджені приміщення. Є попередня інформація про загибель однієї людини та щонайменше п'ятьох травмованих", – повідомив Федоров. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies