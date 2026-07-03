Росія вдарила по АЗС у Харкові. Є поранені

Двох чоловіків 58 і 63 років ушпиталили.

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Російська армія продовжила серію ударів по українських автозаправних станціях. Вдень вона атакувала з дрона АЗС у Київському районі Харкова.

За уточненою інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, постраждали троє людей. Жінка 58 років зазнала гострої реакції на стрес, а чоловіки 58 і 63 років госпіталізовані з вибуховими пораненнями.

«Зафіксовано влучання ворожого дрона в автозаправну станцію в Київському районі Харкова. На місці пожежа», – сказав мер Ігор Терехов у Telegram.

Крім того, ворог атакував іншу локацію в цьому ж районі. Троє людей поранені, пошкоджено машину комунального підприємства.