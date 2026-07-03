Росія вдарила по АЗС у Харкові. Є поранені

Російська армія продовжила серію ударів по українських автозаправних станціях. Вдень вона атакувала з дрона АЗС у Київському районі Харкова.
За уточненою інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, постраждали троє людей. Жінка 58 років зазнала гострої реакції на стрес, а чоловіки 58 і 63 років госпіталізовані з вибуховими пораненнями.
«Зафіксовано влучання ворожого дрона в автозаправну станцію в Київському районі Харкова. На місці пожежа», – сказав мер Ігор Терехов у Telegram.
Крім того, ворог атакував іншу локацію в цьому ж районі. Троє людей поранені, пошкоджено машину комунального підприємства.
- За сьогодні росіяни вдарили по АЗС у Сумах і Криворізькому районі. Одна людина загинула, є поранені.
- У зв'язку з посиленими ударами ворога по заправках уряд, ОВА і учасники ринку напрацьовують заходи безпеки. За словами міністра економіки, дефіциту палива для цивільних в Україні зараз немає.