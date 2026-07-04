Зеленський обговорив із канцлером Німеччини постачання ракет для Patriot

Також глава держави спростував заяви Путіна про захоплення російськими військами Костянтинівки.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, ситуацію на фронті та подальшу підтримку України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, головною темою розмови стало забезпечення українських систем Patriot необхідними ракетами для захисту від російських балістичних ударів.

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"Ключове зараз – ракети для "Петріотів", щоб захищати наших людей від російської балістики. Говорили передусім саме про це – про можливість підтримати наші системи "Петріот" необхідними ракетами", – зазначив президент.

Також співрозмовники обговорили ситуацію на фронті. Зеленський поінформував канцлера про поточний стан бойових дій та наголосив, що Росія продовжує поширювати дезінформацію щодо перебігу війни.

Президент спростував заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.

"Напередодні Дня незалежності Америки Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті, заявляючи про начебто захоплення росіянами Костянтинівки. Це неправда – це просто чергова російська брехня", – наголосив Зеленський.

Глава держави іронічно додав, що якщо Костянтинівка справді перебуває під контролем Росії, як стверджує Кремль, то Путін міг би без проблем зустрітися там із ним для пошуку дипломатичного завершення війни.

Президент також подякував Німеччині за всебічну підтримку України та високо оцінив її роль у зміцненні безпеки українців.