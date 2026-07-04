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Український президент привітав США із Днем незалежності

Зеленський подякував Штатам за підтримку.

Український президент привітав США із Днем незалежності
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український президент Володимир Зеленський привітав США із 250-річчям проголошення незалежності і подякував країні за підтримку. 

«Сьогодні 250 років одній з найбільш яскравих, сильних і впливових людських мрій – американській мрії про свою власну незалежну, вільну, багату країну, яка захищає свободу людей, віру і прагнення до щастя.  Ця мрія пройшла через багато випробувань та не просто вистояла, а протягом уже двох з половиною століть є прикладом для інших народів і допомогла вистояти та стати вільнішим усьому людству. Особливо це мало значення у 20 столітті, коли Америка допомогла вберегти світ від влади тиранів та сформувала альянси і партнерства, які вперше дали значній частині людства тривалі мир та можливість вільного розвитку», – написав він у телеграмі. 

За словами глави держави, зараз влив США не менший, особливо це помітно в Україні, яка цінує підтримку Сполучених Штатів, особливо зараз, у час повномасштабної війни Росії проти України. 

«Американська зброя, від «джавелінів», які Президент Трамп вирішив передати Україні, до «петріотів», які найбільш надійно бережуть життя наших людей, – усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій», – додав Зеленський. 

Він зауважив, що коли Україна звертається до Америки по «петріоти», то вірить, що цінності поваги до життя і людей, які 250 років тому спрацювали, спрацюють і зараз. 

Він побажав Америці, президенту і всім американцям щасливого 4 липня. 

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