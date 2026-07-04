Майже мільйон домогосподарств у США залишилися без електроенергії через спеку та негоду

Фактична кількість американців, яких зачепили відключення електроенергії, є значно більшою.

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Поки Сполучені Штати готуються у суботу відзначити 250-річчя своєї незалежності, майже 1 мільйон домогосподарств у різних штатах залишилися без електропостачання.

Про це пише АВС News.

Наразі без світла перебувають 956 388 домогосподарств, але найбільше постраждали штати Середнього Заходу та північного сходу країни, де негода поєдналася з екстремальною спекою.

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Оскільки статистика стосується саме домогосподарств, а не окремих людей, фактична кількість американців, яких зачепили відключення електроенергії, є значно більшою.

Очікується, що в суботу частина регіонів США знову опиниться під впливом небезпечних погодних явищ і виснажливої спеки.

У Філадельфії через небезпечні температури було скасовано святковий парад Salute to Independence Semiquincentennial Parade. Також пізно ввечері в п'ятницю організатори скасували Національний парад до Дня незалежності США, який мав розпочатися о 10:30 ранку 4 липня в центрі Вашингтона.

У окрузі Колумбія температура повітря становить приблизно 43–46°C.