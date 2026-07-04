Майже мільйон домогосподарств у США залишилися без електроенергії через спеку та негоду

Поки Сполучені Штати готуються у суботу відзначити 250-річчя своєї незалежності, майже 1 мільйон домогосподарств у різних штатах залишилися без електропостачання.
Наразі без світла перебувають 956 388 домогосподарств, але найбільше постраждали штати Середнього Заходу та північного сходу країни, де негода поєдналася з екстремальною спекою.
Оскільки статистика стосується саме домогосподарств, а не окремих людей, фактична кількість американців, яких зачепили відключення електроенергії, є значно більшою.
Очікується, що в суботу частина регіонів США знову опиниться під впливом небезпечних погодних явищ і виснажливої спеки.
У Філадельфії через небезпечні температури було скасовано святковий парад Salute to Independence Semiquincentennial Parade. Також пізно ввечері в п'ятницю організатори скасували Національний парад до Дня незалежності США, який мав розпочатися о 10:30 ранку 4 липня в центрі Вашингтона.
У окрузі Колумбія температура повітря становить приблизно 43–46°C.
- У Сполучених Штатах почали святкування 250 річниці проголошення незалежності із промови президента Дональда Трампа біля гори Рашмор. Очікується, що ввечері він також виступить із промовою на Національній алеї. Раніше цього тижня він пообіцяв виголосити «дуже довгу промову», незважаючи на спеку.