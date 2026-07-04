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Трамп показав зображення банкноти номіналом 100$ із своїм підписом

Вперше в історії на американських паперових грошах буде розміщено підпис чинного президента.

Трамп показав зображення банкноти номіналом 100$ із своїм підписом
Банкнота 100 доларів із підписом Трампа
Фото: Truth Social

Президент США Дональд Трамп опублікував нове зображення 100-доларової банкноти зі своїм підписом. Вперше в історії на американських паперових грошах буде розміщено підпис чинного президента.

Відповідний допис він зробив у своїй соцмережі Truth Social, а також про це пише CNN.

На оприлюдненому зображенні підпис Трампа розміщений над підписом міністра фінансів Скотта Бессента. Раніше на 100-доларовій банкноті були лише підписи міністра фінансів і скарбника США, але не чинного президента.

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Наразі невідомо, чи почався друк цих банкнот.

Підписи Трампа і Бессента на новій купюрі
Фото: Скріншот допису Дональда Трампа у Thuth Social
Підписи Трампа і Бессента на новій купюрі

Трамп зробив своєрідним особистим проєктом розміщення свого імені та зображення на різноманітних офіційних документах і державних об'єктах США. Його адміністрація вже нанесла його ім'я, портрет або обидва елементи на ювілейний американський паспорт, перепустки до національних парків, банери біля низки федеральних установ у Вашингтоні, культурні інституції, зокрема Інститут миру США, а також на спеціальні інвестиційні рахунки для новонароджених дітей. Крім того, у штаті Флорида міжнародний аеропорт Палм-Біч був перейменований на честь Трампа.

Деякі члени Конгресу пропонують піти ще далі та розмістити портрет Трампа на американській валюті. Вони внесли законопроєкт про випуск ювілейної банкноти номіналом 250 доларів із його зображенням. Однак реалізація цієї ініціативи виглядає малоймовірною, оскільки для її ухвалення необхідна підтримка сенаторів-демократів.

Чинне законодавство США передбачає, що «на валюті та цінних паперах Сполучених Штатів можуть бути зображені лише портрети померлих осіб». Водночас законопроєкт Палати представників пропонує зробити виняток для осіб, які є або були президентами США.

Раніше цього року співробітники Бюро гравіювання та друку США вже готували прототипи 250-доларової банкноти із портретом і підписом Трампа.

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