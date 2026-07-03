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Російський НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" призупинив роботу після атаки дронів

Він є четвертим за величиною нафтопереробним заводом в РФ.

Російський НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" призупинив роботу після атаки дронів
Наслідки атаки у Росії
Фото: Соцмережі

Російський НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез", що у Нижньогородській області РФ, призупинив роботу після атаки дронів 2 липня.

Про це пише Reuters.

Джерела видання повідомили, що NORSI, четвертий за величиною нафтопереробний завод у РФ та другий за величиною виробник бензину, став останнім в переліку підприємств, що призупинили переробку нафти після атаки дронів у четвер.

Як пише видання, атаки на російські НПЗ, що відбулися після атак армії РФ на українські енергетичні об'єкти, змусили третього за величиною виробника нафти у світі імпортувати бензин навіть з Індії.

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