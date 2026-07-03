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Росія намагається повернутися до Грузії через культуру, – СЗРУ

Кремль намагається залучати грузинську молодь через конкурси, мовні програми та культурні обміни.

Росія намагається повернутися до Грузії через культуру, – СЗРУ
Росія намагається повернутися до Грузії через культуру
Фото: СЗРУ

Росія поступово намагається відновити свою присутність у публічному просторі Грузії, використовуючи культурні проєкти та просування російської мови замість офіційної дипломатії.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на аналіз американського аналітичного центру The Jamestown Foundation.

Після розриву дипломатичних відносин у 2008 році інтереси Росії в Тбілісі формально представляє посольство Швейцарії. Саме через так звану "секцію інтересів РФ" Москва просуває культурні та мовні ініціативи.

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Серед таких заходів – концерт студентів російського творчого вишу в театрі імені Руставелі із радянським репертуаром, візит спецпредставника Володимира Путіна з питань культурного співробітництва Михайла Швидкого, а також акції, присвячені російській мові та Олександру Пушкіну.

За даними СЗРУ, Кремль також намагається залучати грузинську молодь через конкурси, мовні програми та культурні обміни, а на літо й осінь у Батумі заплановані виступи російських артистів, частина яких відкрито підтримує війну проти України або виправдовує окупацію грузинських територій.

У розвідці зазначають, що головна мета Москви – не стільки збільшення проросійських настроїв, скільки перевірка готовності грузинського суспільства сприймати повернення Росії в публічний простір під виглядом "неполітичної" культури.

"Навіть нечисленні ініціативи здатні поглиблювати поляризацію та давати Кремлю зручні приводи говорити про "радикалізацію" антиросійських сил у Грузії", – наголосили у розвідці.

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