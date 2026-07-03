"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСвіт

У Європі зафіксували мінімум 3700 додаткових смертей через червневу спеку

Найбільше людей загинули від спеки у Франції. 

У Європі зафіксували мінімум 3700 додаткових смертей через червневу спеку
Сен-Поль-де-Ванс, Франція, 1 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Франція, Нідерланди та Бельгія зафіксували 3700 додаткових смертей під час червневої спеки. Ці цифри є попередніми та можуть зрости.

Про це пише Reuters. 

Експерти заявили, що спека, яка тривала приблизно з 20 по 28 червня, була найсильнішою за всю історію спостережень у Європі, спричинивши перебої у виробництві електроенергії, пошкодивши інфраструктуру та перевантаживши системи охорони здоров'я. 

Реклама

У Франції під час спеки було зареєстровано 2025 додаткових смертей, особливо серед людей віком понад 45 років, повідомила в п'ятницю місцевому телебаченню міністр охорони здоров'я Франції Стефані Ріст.

Кількість смертей вдома зросла на 91% між 22 і 28 червня порівняно з попереднім тижнем, водночас кількість смертей у будинках для людей похилого віку та медичних закладах також зросла.

У Бельгії зареєстрували близько 1200 смертей у період з 18 по 29 червня, додавши, що 530 смертей сталися серед людей віком 85 років і старше. На людей віком до 65 років припадало 180 додаткових смертей.

Влада Нідерландів заявила, що спека призвела до приблизно 480 додаткових смертей, переважно серед людей, яким минуло 80 років.

  • Єврокомісія на тлі аномальної спеки розкритикувала скептиків "зеленого курсу".
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies