У Європі зафіксували мінімум 3700 додаткових смертей через червневу спеку

Франція, Нідерланди та Бельгія зафіксували 3700 додаткових смертей під час червневої спеки. Ці цифри є попередніми та можуть зрости.

Про це пише Reuters.

Експерти заявили, що спека, яка тривала приблизно з 20 по 28 червня, була найсильнішою за всю історію спостережень у Європі, спричинивши перебої у виробництві електроенергії, пошкодивши інфраструктуру та перевантаживши системи охорони здоров'я.

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У Франції під час спеки було зареєстровано 2025 додаткових смертей, особливо серед людей віком понад 45 років, повідомила в п'ятницю місцевому телебаченню міністр охорони здоров'я Франції Стефані Ріст.

Кількість смертей вдома зросла на 91% між 22 і 28 червня порівняно з попереднім тижнем, водночас кількість смертей у будинках для людей похилого віку та медичних закладах також зросла.

У Бельгії зареєстрували близько 1200 смертей у період з 18 по 29 червня, додавши, що 530 смертей сталися серед людей віком 85 років і старше. На людей віком до 65 років припадало 180 додаткових смертей.

Влада Нідерландів заявила, що спека призвела до приблизно 480 додаткових смертей, переважно серед людей, яким минуло 80 років.