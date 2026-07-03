ЗМІ: 8 липня посли ЄС визначаться щодо процедури відкриття 6 переговорного кластера для України і Молдови

Якщо блокувань не буде, то цей кластер вдасться офіційно відкрити вже 14 липня.

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) 8 липня проведе голосування щодо затвердження результатів скринінгу кластера 6 «Зовнішні відносини».

Це дозволить розпочати офіційну процедуру його відкриття у перемовинах про вступ України та Молдови до Євросоюзу, повідомляє «Європейська правда».

Рішення стало можливим після того, як 3 липня під час засідання робочої групи з питань розширення ЄС представник Угорщини дав згоду на затвердження результатів скринінгу цього кластера. Позитивне рішення ухвалили одночасно для України та для Молдови. Тепер його мають фіксувати на рівні послів держав-членів.

Якщо у середу дипломати всіх 27 країн ЄС проголосують за це рішення одноголосно, Ірландське головування від імені Ради ЄС надішле Києву та Кишиневу офіційного листа. У ньому країни попросять надати свої перемовні позиції щодо цього кластера, що стане формальним стартом переговорів про його відкриття.

Якщо на подальших етапах країни-учасниці не заблокують процес, то кластер 6 для України та Молдови вдасться офіційно відкрити вже 14 липня. Це може відбутися на полях засідання Ради ЄС із загальних питань, яке буде у Брюсселі.