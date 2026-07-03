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Компанія Planet Labs відновила доступ до супутникових знімків майже 800 об'єктів в Ірані, які раніше були закриті через обмеження, запроваджені на запит уряду США, пише BBC.

За даними BBC та аналітиків Janes, нові знімки підтверджують значні пошкодження військової інфраструктури країни після ударів США та Ізраїлю.

На фото зафіксовано зруйновані склади боєприпасів, об'єкти ракетної інфраструктури, військово-морські бази, авіаційні ангари, причали та позиції ППО.

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Фото: ВВС

Найбільших руйнувань зазнали об'єкти поблизу міста Бушер. За інформацією аналітиків, пошкоджені або повністю знищені військові споруди, склади боєприпасів, суднобудівні верфі, ракетні пускові майданчики, а також інфраструктура, що належить уряду Ірану та Корпусу вартових Ісламської революції.

На знімках також видно знищені літаки, затоплені судна та вирви на злітно-посадкових смугах.

У провінції Ісфаган, де розташовані важливі ядерні об'єкти в Ісфагані та Натанзі, зафіксовано значні пошкодження військових баз. На авіабазі Shekari 8 постраждали будівлі складів боєприпасів, а на інших військових об'єктах десятки споруд були зруйновані або серйозно пошкоджені.

Раніше обмеження на доступ до супутникових знімків ускладнювали незалежну оцінку наслідків бойових дій. Водночас для більшості територій Близького Сходу, зокрема Ізраїлю, Лівану, Іраку та сектору Гази, такі обмеження залишаються чинними.