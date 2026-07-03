Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСвіт

BBC: Супутники показали масштаби руйнувань військових і ядерних об’єктів Ірану після ударів США та Ізраїлю

Найбільших руйнувань зазнали об'єкти поблизу міста Бушер.

BBC: Супутники показали масштаби руйнувань військових і ядерних об’єктів Ірану після ударів США та Ізраїлю
супутникові знімки об'єктів у провінції Ісфаган
Фото: BBC

Компанія Planet Labs відновила доступ до супутникових знімків майже 800 об'єктів в Ірані, які раніше були закриті через обмеження, запроваджені на запит уряду США, пише BBC.

За даними BBC та аналітиків Janes, нові знімки підтверджують значні пошкодження військової інфраструктури країни після ударів США та Ізраїлю. 

На фото зафіксовано зруйновані склади боєприпасів, об'єкти ракетної інфраструктури, військово-морські бази, авіаційні ангари, причали та позиції ППО.

Реклама

Фото: ВВС

Найбільших руйнувань зазнали об'єкти поблизу міста Бушер. За інформацією аналітиків, пошкоджені або повністю знищені військові споруди, склади боєприпасів, суднобудівні верфі, ракетні пускові майданчики, а також інфраструктура, що належить уряду Ірану та Корпусу вартових Ісламської революції. 

На знімках також видно знищені літаки, затоплені судна та вирви на злітно-посадкових смугах.

У провінції Ісфаган, де розташовані важливі ядерні об'єкти в Ісфагані та Натанзі, зафіксовано значні пошкодження військових баз. На авіабазі Shekari 8 постраждали будівлі складів боєприпасів, а на інших військових об'єктах десятки споруд були зруйновані або серйозно пошкоджені.

Раніше обмеження на доступ до супутникових знімків ускладнювали незалежну оцінку наслідків бойових дій. Водночас для більшості територій Близького Сходу, зокрема Ізраїлю, Лівану, Іраку та сектору Гази, такі обмеження залишаються чинними.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies