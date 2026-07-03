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NASA запустила рятувальну місію у космос для порятунку унікальної обсерваторії

Невеликий космічний телескоп буде перехоплений апаратом LINK, який спробує схопити його трьома роботизованими руками та підняти назад на безпечну орбіту.

NASA запустила рятувальну місію у космос для порятунку унікальної обсерваторії
Фото: NASA

Космічний апарат, запуск якого профінансувало NASA, вирушив у космос для перехоплення унікального телескопа, що падає.

Про це повідомляє BBC.

Обсерваторія Swift, яка виявляє одні з найпотужніших вибухів у Всесвіті, ризикує найближчими місяцями зійти з орбіти і впасти назад на Землю.

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Невеликий космічний телескоп буде перехоплений апаратом LINK, який спробує схопити його трьома роботизованими руками та підняти назад на безпечну орбіту.

Таких рятувальних операцій раніше не проводили. Операція розпочалася у п’ятницю. Cтарший науковий співробітник Відкритого університету Сімеон Барбер зазначив, що ініціатива – “високоризикована”.

Фото: BBC

“Але NASA, очевидно, вважає, що варто спробувати. І наукова спільнота сподівається на це, тому що це важливий телескоп, який дозволяє вивчати явища надвисокої енергії, для дослідження яких у нас немає інших інструментів”, – сказав Барбер.

Орбітальна обсерваторія Swift падає через підвищену сонячну активність, яка розширила атмосферу Землі. Верхні шари атмосфери тепер сягають орбіти апарата, це уповільнює її обертання навколо Землі і знижує її висоту.

На момент запуску обсерваторія перебувала на орбіті на висоті 600 км, а зараз опустилася приблизно до 360 км. Найшвидший спуск відбувся за останні два роки.

  • Супутники постійно падають на Землю та згорають при поверненні в атмосферу. Але обсерваторія маю особливу цінність для науковців, які з її допомогою вивчають процеси зародження Всесвіту.
  • Обсерваторію, розміром з великий автомобіль, запустили в 2004 році з трьома телескопами на борту для вивчення найпотужніших вибухів у Всесвіті.
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