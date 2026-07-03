Ввечері 3 липня росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.
Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Внаслідок удару російських БПЛА пошкоджено два локомотиви.
Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих.
Як зазначив Кулеба, з початку року знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів.
"Обсяги ремонтних робіт постійно зростають і потребують значних фінансових ресурсів. Бо попри системні удари, українська залізниця продовжує працювати, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами", - заявив міністр.
- Через російські обстріли на Дніпропетровщині троє загиблих, ще 12 – поранені. Ворог атакував 4 райони області дронами, КАБами, ракетою та з артилерії.