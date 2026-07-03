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Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині

Пошкоджено два локомотиви.

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині
Фото: Олексій Кулеба в Telegram

Ввечері 3 липня росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Внаслідок удару російських БПЛА пошкоджено два локомотиви.

Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих.

Як зазначив Кулеба, з початку року знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів. 

"Обсяги ремонтних робіт постійно зростають і потребують значних фінансових ресурсів. Бо попри системні удари, українська залізниця продовжує працювати, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами", - заявив міністр.

  • Через російські обстріли на Дніпропетровщині троє загиблих, ще 12 – поранені. Ворог атакував 4 райони області дронами, КАБами, ракетою та з артилерії.
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