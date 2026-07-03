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Сирський відвідав з робочим візитом бойові частини на Запорізькому напрямку

За підсумками зустрічі, скорегували подальші кроки ЗСУ, для покращення оперативної ситуації.

Сирський відвідав з робочим візитом бойові частини на Запорізькому напрямку
Фото: Олександр Сирський в Telegram

Олександр Сирський відвідав з робочим візитом бойові частини, у Запорізькій області, зокрема на Оріхівському напрямку та Гуляйпільському, який є одним з найгарячіших відрізків фронту.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Противник не рахується із втратами та намагається просунутись вперед, посилюючи тиск на наші оборонні позиції", - зазначив Головком.

Обговорили питання постачання різних зразків озброєння та типів боєприпасів для посилення конкретних смуг оборони. 

Також, як повідомив Сирський, за підсумками роботи скоригували подальші кроки, які треба реалізувати для покращення оперативного положення. 

Головнокомандувач виділив роботу об’єднаного центру координації вогневого ураження, який результативно працює на цьому напрямку та фактично паралізував логістику ворога на півдні Запорізької і Херсонської областей.

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