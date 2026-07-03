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Росіяни атакували АЗС на Полтавщині, є поранена

Пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль. 

Росіяни атакували АЗС на Полтавщині, є поранена
Фото: З відкритих джерел

На Полтавщині російські війська атакували АЗС у Лубенському районі. Є поранена, пошкоджено устаткування.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні під час попередньої повітряної тривоги ворог атакував одну з АЗС у Лубенському районі. Пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль. За попередньою інформацією, одна людина отримала травми. Їй надається уся необхідна допомога", – ідеться у повідомленні.

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