Свириденко: уряд затвердив механізм залучення іноземних добровольців до Сил оборони

Кабінет Міністрів затвердив порядок логістики для іноземних добровольців, які бажають вступити до лав Сил оборони України. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, документ визначає чіткий і прозорий механізм – від прибуття кандидата в Україну до укладення контракту на військову службу.
Міністр оборони Михайло Федоров додав, що увесь процес відбуватиметься за єдиними прозорими правилами:
- Працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. До участі допускатимуть лише зареєстровані в Україні компанії, які відповідають установленим вимогам, не перебувають під санкціями, не мають зв'язків із державою-агресором та внесли забезпечувальний платіж 5 млн грн.
- Після перевірки компанії супроводжуватимуть добровольця на всіх етапах — від оформлення документів до укладення контракту.
- Компанії забезпечуватимуть оформлення документів, страхування, прибуття в Україну, проживання та харчування. Вартість пакету послуг — 300 тис. грн за одного кандидата, а виплати здійснюватимуться поетапно.
- Компанії відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде ВЛК або відмовиться підписувати контракт, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.
- Після цього кандидат проходитиме перевірки, ВЛК, базову загальновійськову підготовку та долучатиметься до Сил оборони на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці.
"Задача Президента України щодо рекрутингу іноземців є пріоритетом для Уряду. Сили оборони вже мають досвід залучення іноземних добровольців. Ми маємо масштабувати його до рівня, коли 30–50% посад піхотинців та штурмовиків будуть закриватися іноземними добровольцями", – зазначила Свириденко.