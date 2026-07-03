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Свириденко: уряд затвердив механізм залучення іноземних добровольців до Сил оборони

Увесь процес відбуватиметься за єдиними прозорими правилами.

Свириденко: уряд затвердив механізм залучення іноземних добровольців до Сил оборони
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: телеграм Юлії Свириденко

Кабінет Міністрів затвердив порядок логістики для іноземних добровольців, які бажають вступити до лав Сил оборони України. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, документ визначає чіткий і прозорий механізм – від прибуття кандидата в Україну до укладення контракту на військову службу.

Міністр оборони Михайло Федоров додав, що увесь процес відбуватиметься за єдиними прозорими правилами:

  1. Працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. До участі допускатимуть лише зареєстровані в Україні компанії, які відповідають установленим вимогам, не перебувають під санкціями, не мають зв'язків із державою-агресором та внесли забезпечувальний платіж 5 млн грн.
  2.  Після перевірки компанії супроводжуватимуть добровольця на всіх етапах — від оформлення документів до укладення контракту.
  3.  Компанії забезпечуватимуть оформлення документів, страхування, прибуття в Україну, проживання та харчування. Вартість пакету послуг — 300 тис. грн за одного кандидата, а виплати здійснюватимуться поетапно.
  4.  Компанії відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде ВЛК або відмовиться підписувати контракт, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.
  5. Після цього кандидат проходитиме перевірки, ВЛК, базову загальновійськову підготовку та долучатиметься до Сил оборони на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці.

"Задача Президента України щодо рекрутингу іноземців є пріоритетом для Уряду. Сили оборони вже мають досвід залучення іноземних добровольців. Ми маємо масштабувати його до рівня, коли 30–50% посад піхотинців та штурмовиків будуть закриватися іноземними добровольцями", – зазначила Свириденко.

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