Пиріг Незалежності» — це про єдність. Про родину. Про пам'ять. Про любов до України.

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Щороку 24 серпня мільйони українців святкують День Незалежності. Але що об'єднує нас цього дня за родинним столом? Яку традицію ми передамо своїм дітям і онукам?

Саме з цієї ідеї народилася громадська ініціатива «Пиріг Незалежності».

Сьогодні ми офіційно відкриваємо третій сезон проєкту «Пиріг Незалежності – 2026» та запрошуємо кожного українця долучитися до створення нової української традиції.

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Традиції не виникають самі по собі. Вони народжуються тоді, коли мільйони людей починають робити одну просту, але важливу справу — разом.

Колись різдвяна кутя, великодня паска чи дідух стали невід'ємною частиною української культури. Ми віримо, що так само може народитися і традиція Дня Незалежності — щороку збиратися родиною, випікати «Пиріг Незалежності», згадувати свою історію та дякувати тим, завдяки кому ми маємо власну державу.

«Пиріг Незалежності» — це не про рецепт. Це про єдність. Про родину. Про пам'ять. Про любов до України.

Ініціативу започаткували Олена Брайченко, Лариса Латипова, Юлія Жмакіна, Лариса Мудрак та Наталія Ємченко. Саме співзасновниці відповідають за розвиток проєкту, його цінності та торговельну марку «Пиріг Незалежності». Водночас сама ініціатива є відкритою для всіх, хто хоче стати частиною нової української традиції.

До участі запрошуються

Державні інституції — підтримати проєкт на національному та регіональному рівнях, залучити заклади освіти, культури, дипломатичні установи та державні організації.

Органи місцевого самоврявання та громади — організовувати локальні святкування, фестивалі, ярмарки, конкурси, спільні випікання, залучати школи, музеї, бібліотеки та будинки культури.

Бізнес — ставати офіційними партнерами ініціативи, проводити тематичні активації для працівників і клієнтів, підтримувати розвиток нової української традиції.

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Українські громади за кордоном — організовувати спільні випікання, об'єднувати українців навколо святкування Дня Незалежності та популяризувати українську культуру у світі.

Кожна українська родина — стати творцем нової традиції святкування Дня Незалежності.

Як долучитися?

Стати частиною нової української традиції може кожен.

Для цього достатньо зробити кілька простих кроків:

Спекти свій «Пиріг Незалежності» — за сімейним рецептом або створити власний.

Поділитися рецептом, щоб він став частиною спільної української гастрономічної спадщини.

Розповісти свою історію — про родину, традиції, спогади або про те, що для вас означає Незалежність України.

Опублікувати фото чи відео свого «Пирога Незалежності» у соціальних мережах із хештегами проєкту та запросити друзів долучитися до ініціативи.

Кожен спечений пиріг — це більше, ніж страва. Це символ єдності, вдячності, родинного тепла та віри в майбутнє України.

Нова традиція не народжується за один день. Вона починається з першого кроку. Цього року таким кроком може стати ваш «Пиріг Незалежності».

Запрошуємо всю Україну та українців у всьому світі разом створити традицію, яка щороку об'єднуватиме нас навколо найважливішого свята нашої держави — Дня Незалежності України.