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Бійця "Азову" підозрюють в співпраці з окупантами в полоні

За даними слідства, він передавав інформацію про інших українських військовополонених.

Бійця "Азову" підозрюють в співпраці з окупантами в полоні
Фото: Пресслужба ДБР

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю "Азову" за співпрацю з окупантами у полоні.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань

За даними слідства, під час перебування в російському полоні він співпрацював з адміністрацією колонії та представниками спецслужб Росії, передаючи інформацію про інших українських військовополонених.

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Встановлено, що після потрапляння в полон у 2022 році боєць добровільно висловив бажання вступити до ПВК «Вагнер», проте не встиг, оскільки був повернутий в Україну під час обміну військовополоненими.

Відомо, що підозрюваний намагався отримати поблажливе ставлення з боку адміністрації колонії і передавав росіянам інформацію про українських військовополонених, зокрема про начальника медичної служби «Азову», його службову діяльність та інші відомості.

"Після цього до українського офіцера систематично застосовували фізичне насильство, катування та інші форми жорстокого поводження, що зрештою призвело до його смерті", - зазначили в ДБР.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Судитимуть військового-втікача, обвинувачуваного в побитті жінки та поліцейського і вчиненні ДТП. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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