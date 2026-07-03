Росія атакувала українські АЗС у Сумах, Харкові і на Полтавщині

Є очікування на створення запасів нафтопродуктів, зазначив експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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Росія продовжує атакувати українські автозаправні станції.

Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці експерт паливного ринку, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, одразу три АЗС потрапили під обстріл 3 липня в Пирятині, що на кордоні Полтавської і Київської областей.

«Ще дві горять в Сумах. Мінімум одна згоріла сьогодні в Харкові... Upd: атакована ще одна станція південніше Пирятина», - зазначив Куюн.

Він додав, що є очікування на створення запасів нафтопродуктів.

Керівник Полтавської ОВА Віталій Діківнич додав, що російські дрони уразили дві автозаправні станції у Лубенському районі

"Станом на зараз, інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило", - уточнив очільник області.

Російська армія вдень вона атакувала з дрона АЗС у Київському районі Харкова. Постраждали троє людей.