Росія атакувала українські АЗС у Сумах, Харкові і на Полтавщині

Росія продовжує атакувати українські автозаправні станції.
Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці експерт паливного ринку, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, одразу три АЗС потрапили під обстріл 3 липня в Пирятині, що на кордоні Полтавської і Київської областей.
«Ще дві горять в Сумах. Мінімум одна згоріла сьогодні в Харкові... Upd: атакована ще одна станція південніше Пирятина», - зазначив Куюн.
Він додав, що є очікування на створення запасів нафтопродуктів.
Керівник Полтавської ОВА Віталій Діківнич додав, що російські дрони уразили дві автозаправні станції у Лубенському районі
"Станом на зараз, інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило", - уточнив очільник області.
- Російська армія вдень вона атакувала з дрона АЗС у Київському районі Харкова. Постраждали троє людей.
- На Полтавщині російські війська атакували АЗС у Лубенському районі. Є поранена, пошкоджене устаткування.
- Це відбувається на тлі вибивання російської енергетики і НПЗ українськими дронами і ракетами.