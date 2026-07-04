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Генерал самооборони розглядається як кандидат на посаду президента Естонії

Ріхо Юхтегі має чималий військовий досвід.

Генерал самооборони розглядається як кандидат на посаду президента Естонії
Ріхо Юхтегі
Фото: ERR

Група представників естонської інтелігенції висунули на посаду президента Естонії колишнього командувача найбільшої добровольчої оборонної структури країни Кайтселійту Ріхо Юхтегі.

Як пише ERR, генерал-майор Юхтегі має досвід командування батальйоном розвідки Сил оборони, очолював естонський контингент в Афганістані, командував спеціальними операціями та був воєнним аташе Естонії у Грузії. З 2019 до 2023 року він перебував на чолі Кайтселійту, який можна порівняти з українською Територіальною обороною.

Група діячів, які запропонували Ріхо Юхтегі на посаду номер один, підтвердили, що не отримували попередньо згоди самого генерала. Проте він згодом заявив, що готовий очолити країну і розглядає це як новий виклик після 35 років служіння Естонії.

У балтійській державі вибори президента відбуваються у парламенті. Голосування заплановане на 2 вересня. Обраним може бути громадянин Естонії віком від 40 років, кандидатуру якого подали щонайменше 21 депутат. На момент виборів він не повинен обіймати військові посади. 

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