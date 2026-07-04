Генерал самооборони розглядається як кандидат на посаду президента Естонії

Група представників естонської інтелігенції висунули на посаду президента Естонії колишнього командувача найбільшої добровольчої оборонної структури країни Кайтселійту Ріхо Юхтегі.

Як пише ERR, генерал-майор Юхтегі має досвід командування батальйоном розвідки Сил оборони, очолював естонський контингент в Афганістані, командував спеціальними операціями та був воєнним аташе Естонії у Грузії. З 2019 до 2023 року він перебував на чолі Кайтселійту, який можна порівняти з українською Територіальною обороною.

Група діячів, які запропонували Ріхо Юхтегі на посаду номер один, підтвердили, що не отримували попередньо згоди самого генерала. Проте він згодом заявив, що готовий очолити країну і розглядає це як новий виклик після 35 років служіння Естонії.

У балтійській державі вибори президента відбуваються у парламенті. Голосування заплановане на 2 вересня. Обраним може бути громадянин Естонії віком від 40 років, кандидатуру якого подали щонайменше 21 депутат. На момент виборів він не повинен обіймати військові посади.