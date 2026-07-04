У Німеччині тисячі людей вийшли на протести проти ультраправої партії AfD

В протестах взяли участь близько 15 тисяч осіб.

Тисячі противників німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у суботу вийшли на вулиці Ерфурта та перекрили дороги, що ведуть до місця проведення щорічного партійного з'їзду. Акція відбулася напередодні регіональних виборів, за підсумками яких AfD може вперше прийти до влади на рівні федеральної землі.

Про це пише Reuters.

У протестах взяли участь представники профспілок, громадських організацій і лівих політичних сил. Для забезпечення порядку влада залучила значні сили поліції, зокрема підкріплення з інших регіонів Німеччини, оскільки дводенний з'їзд AfD вважався заходом підвищеного ризику.

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Під наглядом правоохоронців у захисному спорядженні демонстранти сіли рядами на автомагістралях і дорогах, намагаючись заблокувати під'їзди до конференц-центру, де проходить партійний форум. За оцінкою поліції, у протестах в Ерфурті та його околицях взяли участь близько 15 тисяч осіб.

Партійний з'їзд, під час якого співголови Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла, як очікується, будуть переобрані, проходить напередодні виборів у східних федеральних землях Саксонія-Ангальт і Мекленбург – Передня Померанія. У AfD сподіваються, що успіх на цих виборах стане важливим кроком до перемоги на загальнонаціональному рівні.

Заснована понад десять років тому партія вийшла на перше місце в соціологічних опитуваннях, випередивши консервативний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца. Популярність AfD пояснюють поєднанням націоналістичної риторики, вимог щодо жорсткішої міграційної політики та підтримкою виборців, розчарованих діяльністю послідовних урядів і тривалим економічним застоєм.

Опоненти звинувачують AfD у просуванні расистських поглядів і політики, несумісної з демократичними цінностями Німеччини, а також вважають, що прихід партії до влади становитиме загрозу конституційному ладу країни. Усі основні політичні сили дотримуються так званої стратегії «санітарного кордону» («firewall»), відмовляючись від будь-якої співпраці з AfD та її участі в коаліційних урядах.

За даними останніх опитувань, рейтинг AfD сягає 29%, тоді як блок ХДС/ХСС Фрідріха Мерца підтримують близько 22% виборців. На початку року партія також суттєво зміцнила свої позиції на регіональних виборах у двох західних федеральних землях.

Найпотужнішу підтримку AfD, однак, має на території колишньої Східної Німеччини, де соціологічні дослідження фіксують найвищий рівень розчарування виборців традиційною партійною системою.

У землі Саксонія-Ангальт, де останнє опитування дає AfD 41% підтримки проти 23% у Християнсько-демократичного союзу, партія розраховує здобути одноосібну перемогу. Вона також сподівається стати найбільшою політичною силою в Мекленбурзі – Передній Померанії.