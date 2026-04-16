"Альтернатива для Німеччини" внесла до програми депортацію українців і безкоштовні уроки російської мови

Найближчі вибори, на яких ультраправі розраховують перемогти, - у вересні в Саксонії-Ангальті.

Під час партійного з'їзду "Альтернативи для Німеччини" у федеральній землі Саксонія-Ангальт ультраправа політсила презентувала маніфест на 150 сторінок з описом своїх ініціатив.

Як пише CNN, документ містить програмні положення, які експерти називають радикальними. Наприклад, йдеться про "реміграцію" - термін, який фактично позичений з нацистської ідеології. Ультраправі хочуть повертати мігрантів у країни їхнього походження, включно з українцями, які шукали в Німеччині притулку, рятуючись від війни.

AfD також наголошує на тому, що "антиросійська політика" уряду нібито не є в німецьких інтересах і призводить до "розділення Європи". Тому ультраправі збираються зняти санкції з країни-агресора і навіть пропонують запровадити безкоштовні уроки російської мови.

У вересні "Альтернатива" розраховує отримати абсолютну більшість у парламенті Саксонії-Ангальту під час місцевих виборів. Це може стати другим випадком в Німеччині, коли ультраправі візьмуть під контроль уряд федеральної землі. Раніше вони отримали відповідний мандат від виборців у Тюрингії.