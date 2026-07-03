Україна та Німеччина обговорили розвиток технологічних спроможностей на полі бою

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Перший заступник Міністра оборони України Олексій Вискуб провів зустріч із командувачем Сухопутних сил Німеччини Крістіаном Фройдінгом та керівником спеціального штабу з питань України бригадним генералом Йоахимом Кашке.

Про це повідомили в Міноборони.

Обговорили зокрема технологічні зміни на полі бою, розвиток спроможностей Сил оборони України, підтримку дроново-штурмових підрозділів та напрями поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Сторони обговорили можливості обміну досвідом у межах таких форматів, як TrophyLab – єдиний центр дослідження російської трофейної техніки, а також доступ до українських цифрових рішень, зокрема екосистеми DELTA.

"Український досвід війни та масив даних з поля бою буде корисним для розвитку спроможностей союзників", - зазначили в Міноборони.

Ще одним напрямом співпраці є когнітивний домен. "Україна та Німеччина зацікавлені у співпраці над засобами впливу на росію, які дозволять примножувати ефект від дій на полі бою", - йдеться в повідомленні.