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Сьогодні найбільше знеструмлень через обстріли є на Донеччині

Також є знеструмлені споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій і Херсонській областях. 

Сьогодні найбільше знеструмлень через обстріли є на Донеччині
Фото: Укренерго

Станом на ранок через російські обстріли є знеструмлення у пʼяти областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання. Також українців просять обмежити використання потужних енергоприладів у вечірні години.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго

Найскладнішою ситуація зі світлом є на Донеччині. Там через пошкодження енергетичної інфраструктури є найбільша кількість нових знеструмлень. Також є знеструмлені споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій і Херсонській областях. Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

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Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 3 липня, станом на 09:30, воно було на 7,9% вищим, ніж вчора.  Причина змін – хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей. Це зменшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та, відповідно, збільшує обсяг споживання електроенергії із загальної мережі. 

Вчора, 2 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 1 липня. Причиною є відсутність вимушених заходів обмеження споживання. 

Користування потужними електроприладами сьогодні радять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 16:00 до 23:00,  зберігатиметься необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Тому українців просять обмежити у цей час користування потужною технікою.

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому необхідно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. 

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