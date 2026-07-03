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Укренерго: завтра відключень світла не прогнозують

Українців закликають раціонально користуватися електроенергією. 

Укренерго: завтра відключень світла не прогнозують
Фото: pixabay

У суботу, 4 липня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Водночас енергетики закликають українців раціонально користуватися електроенергією. Зокрема, потужні електроприлади рекомендують вмикати у денний час – з 11:00 до 16:00, коли навантаження на енергосистему є меншим.

Також в Укренерго просять за можливості ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, щоб підтримати стабільну роботу енергосистеми.

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