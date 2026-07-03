Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
ГоловнаЕкономікаДержава

Марченко: питання запровадження ПДВ для ФОП поки що відтермінували

Однак зобов'язання скасувати пільгове розмитнення посилок залишається. 

Марченко: питання запровадження ПДВ для ФОП поки що відтермінували
Фото: Анна Стешенко

Питання запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців поки що відтерміновано. Про це міністр фінансів повідомив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції засідання. 

Сергій Марченко, відповідаючи на запитання народного депутата Ярослава Железняка, сказав, що залишається важливим ухвалення законопроєкту про скасування пільгового розмитнення посилок. Він сподівається на підтримку. 

«Його треба розглядати, і я сподіваюся, що народні депутати знайдуть можливість також це питання активно продискутувати», – сказав він.

Реклама

Марченко нагадав, що ці зміни є вимогою не лише МВФ, а й інших зобов'язань.

«Що стосується суб'єктів малого бізнесу, суб'єктів господарювання, які зараз не сплачують податок на додану вартість, це питання відтерміновано. Буде визначатися подальший термін його голосування в залежності від наявних можливостей, в тому числі ситуації на фронті», – сказав міністр.

Марченко також повідомив, що уряд передав всі документи, необхідні для проведення борду (ради) Міжнародного валютного фонду. 

«Зараз розглядається варіант проведення борду 20 липня, тобто всі документи, все необхідне від уряду, від президента все зроблено, щоб ми отримали кошти першого перегляду програми», – сказав він.

Контекст

Зобов'язання ФОПам сплачувати ПДВ називали вимогою МВФ для укладання нової програми співпраці на $8,1 млрд.

За даними "Економічної правди", уряд проводив консультації про законопроєкт про ПДВ із фізичними особами-підприємцями.

Спершу розмірковували над тим, аби обкласти ПДВ усіх, чий дохід складав від мільйона гривень. Згодом почали говорити про підняття порогу до 2 млн. 

14 лютого стало відомо, що уряд планує запровадити 20% ПДВ для фізичних осіб підприємців, що мають річний дохід від 4 млн грн. Міжнародний валютний фонд погодився з новою пропозицією України. 

В березні в Раді повідомляли, що зараз депутати не готові підтримувати відповідний законопроєкт. 

Більше про міжнародні зобов'язання і те, як це може відобразитися на гаманцях українців, читайте в матеріалі Анни Стешенко «"Холодна Рада" і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ».

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies