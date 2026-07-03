Марченко: питання запровадження ПДВ для ФОП поки що відтермінували

Питання запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців поки що відтерміновано. Про це міністр фінансів повідомив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції засідання.

Сергій Марченко, відповідаючи на запитання народного депутата Ярослава Железняка, сказав, що залишається важливим ухвалення законопроєкту про скасування пільгового розмитнення посилок. Він сподівається на підтримку.

«Його треба розглядати, і я сподіваюся, що народні депутати знайдуть можливість також це питання активно продискутувати», – сказав він.

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Марченко нагадав, що ці зміни є вимогою не лише МВФ, а й інших зобов'язань.

«Що стосується суб'єктів малого бізнесу, суб'єктів господарювання, які зараз не сплачують податок на додану вартість, це питання відтерміновано. Буде визначатися подальший термін його голосування в залежності від наявних можливостей, в тому числі ситуації на фронті», – сказав міністр.

Марченко також повідомив, що уряд передав всі документи, необхідні для проведення борду (ради) Міжнародного валютного фонду.

«Зараз розглядається варіант проведення борду 20 липня, тобто всі документи, все необхідне від уряду, від президента все зроблено, щоб ми отримали кошти першого перегляду програми», – сказав він.

Контекст

Зобов'язання ФОПам сплачувати ПДВ називали вимогою МВФ для укладання нової програми співпраці на $8,1 млрд.

За даними "Економічної правди", уряд проводив консультації про законопроєкт про ПДВ із фізичними особами-підприємцями.

Спершу розмірковували над тим, аби обкласти ПДВ усіх, чий дохід складав від мільйона гривень. Згодом почали говорити про підняття порогу до 2 млн.

14 лютого стало відомо, що уряд планує запровадити 20% ПДВ для фізичних осіб підприємців, що мають річний дохід від 4 млн грн. Міжнародний валютний фонд погодився з новою пропозицією України.

В березні в Раді повідомляли, що зараз депутати не готові підтримувати відповідний законопроєкт.

Більше про міжнародні зобов'язання і те, як це може відобразитися на гаманцях українців, читайте в матеріалі Анни Стешенко «"Холодна Рада" і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ».