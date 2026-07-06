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СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували ворожі атаки по одній із ключових ТЕС Дніпропетровщини

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували ворожі атаки по одній із ключових ТЕС Дніпропетровщини
СБУ затримала агентів ФСБ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів ФСБ. Зловмисники наводили ракетно-дронові атаки РФ по енергетичній інфраструктурі регіону. 

Про це повідомляє СБУ.

Одним із пріоритетних завдань коригувальників, які для них визначив ворог, було проведення дорозвідки поблизу місцевої теплової електростанції, яка живить прифронтові райони області.

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Як з’ясувало розслідування, наведенням повітряних ударів займалися місцеві жителі. Вони діяли окремо один від одного, але мали одного спільного куратора з російської спецслужби.

"Один із фігурантів – ухилянт із Дніпра, який майже не залишав свого помешкання, а потрібну рашистам інформацію завуальовано випитував у сусідів та родичів", – ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Задокументовано, як під виглядом побутових розмов він намагався дізнатися не тільки про технічний стан місцевої ТЕС, а й координати вогневих позицій української ППО. 

Ще одна фігурантка – безробітна із Зеленодольська, яка обходила територію, щоб виявити і зафіксувати пункти базування мобільних вогневих груп. Жінка також відстежувала наслідки повітряних ударів по місцевих енергооб’єктах.

Служба безпеки викрила обох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала. Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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