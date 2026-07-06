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Лубінець: понад 2350 дітей Україна повернула додому з російської окупації

Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року.

Лубінець: понад 2350 дітей Україна повернула додому з російської окупації
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Від початку повномасштабної війни та в межах роботи з повернення незаконно вивезених українських дітей додому вдалося повернути вже 2358 дітей з тимчасово окупованих територій та Росії. 

Про це розповів уповноважений верховної ради україни з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, а такі дії є грубим порушенням міжнародного права та мають ознаки геноциду.

"Разом із міжнародними партнерами ми щодня працюємо над тим, щоб повернути кожну дитину додому. Дуже часто ця робота починається зі звернення батьків чи рідних. Я особисто веду переговори, а наша команда робить усе можливе, щоб діти знову були поруч зі своїми родинами», – зазначив омбудсман.

Лубінець наголосив, що процес повернення українських дітей є складним і тривалим, адже кожен випадок потребує окремої координації з міжнародними партнерами, дипломатичних зусиль та переговорів.

  • На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області. На територіях, які зараз контролює російська окупаційна влада, проживали 1,6 млн дітей.
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