Генштаб: на фронті зафіксовано 69 боїв

Найбільше боєзіткнень відбулося на Костянтинівському і Покровському напрямках.

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Від початку доби агресор 69 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Рижівка, Волфине, Гірки. Авіаударів зазнали Бунякине та Кореньок.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень. Окупанти здійснили 14 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Стариці та у бік населених пунктів Ізбицьке, Чайківка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та у бік населених пунктів Лиман, Озерне, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Три атаки тривають.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, та в бік Степанівки, Торецького й Вільного, одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та в бік населених пунктів Білицьке й Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися у районах Олександроград, Тернового та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля та Гуляйпільське. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.