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Міноборони допустило до використання у ЗСУ бронеавтомобіль "Десна"

Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського «Хамві» та реальний бойовий досвід військових.

Міноборони допустило до використання у ЗСУ бронеавтомобіль "Десна"
бронеавтомобіль "Десна"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах багатоцільовий бронеавтомобіль UAT.DESNA.  

Про це повідомила пресслужба Міноборони

Бронеавтомобіль призначений для швидкого переміщення піхоти і вантажів поза зоною прямого зіткнення з противником.

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UAT.DESNA виготовили на українському підприємстві. Він належить до середнього класу багатоцільових бронеавтомобілів – як і американський HMMWV. 

"Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського «Хамві» та реальний бойовий досвід українських військових. UAT.DESNA має особливості, бо виготовлена під жорсткі вимоги сучасної війни", - зазначили в Міноборони.

Бронеавтомобіль "Десна" має власне шасі, спроєктоване спеціально для виконання військових місій у складних умовах.  Кузов має довжину 5,35 м, ширину 2,7 м і висоту всього 2 м – не вище за більшість цивільних позашляховиків. 

Фото: Міноборони

 

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