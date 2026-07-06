У червні на одне місце в потягу Укрзалізниці претендувало від 4 до 7,5 пасажирів. Щодоби перевізнику надходило по 340 тисяч запитів на квитки в різних напрямках

Про це повідомив Департамент інформаційної політики та стратегічних комунікацій за дорученням АТ "Укрзалізниця" у відповідь на запит LB.ua.

"Протягом тижня 22-28 червня найбільше запитів (163,6 тис.) стосувалося місць за маршрутом Київ-Львів. Це у 5 разів більше, ніж запропонованих місць у призначених поїздах. 7,5 охочих (або 127,7 тис. пасажирів) на 1 місце фіксувалося на залізничне сполучення за маршрутом Київ – Одеса", – йдеться у відповіді заступника директора з інформаційної політики – начальника управління стратегічних комунікацій Сергія Щура.

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У співвідношенні 4 запити на одне місце зафіксовано на поїзди в напрямку Київ – Харків та Київ – Дніпро. Найбільше пасажирів (13,9 тис.) у цей період перевезено поїздом № 705/706 сполученням Київ – Перемишль.

Найзатребуваніші напрямки в червні – Львів-Київ, Одеса-Київ, Київ-Львів, Кишинів-Київ, Київ-Одеса, Перемишль-Київ, Київ-Харків, Одеса-Дніпро, Харків-Київ, Київ-Перемишль, Перемишль-Львів.

"Вже на початку червня щодня фіксувалося по 340 тис. запитів на квитки в різних напрямках, що вчетверо більше, ніж доступних місць на той час", - зазначив Щур.

Як розповіли в УЗ, зростання попиту на залізничні перевезення традиційно спостерігають передусім у напрямку до Карпат і до моря. За червень 2026 року пасажиропотік у порівнянні до травня 2026 року зріс на 12,8%, що співставно з показниками за червень 2025 та 2024 років. Наразі населеність поїздів за всіма напрямками становить 95- 100%.

Протягом першого тижня цього літа залізницею подорожували 472 873 пасажирів, а рекордсменом став поїзд № 104 сполученням Львів – Лозова: він перевіз понад 13 тис. людей. У період з 8 до 21 червня (2 тижні) послугами Укрзалізниці скористалося понад мільйон пасажирів. 43,5 тис. перевезених – діти, які подорожували групами. Найзатребуваніші напрямки в цей період – Київ-Львів-Київ (три запити на одне місце) та Київ-Одеса-Київ (дефіцит – 4,5).

З урахуванням сезонних запитів пасажирів з 28 червня Укрзалізниця адаптувала літній графік. Зокрема, перевізник призначив 12 нових рейсів, суттєво прискорив рух трьох поїздів, подовжив до гір чотири маршрути. Дев’ять поїздів, що курсували через день, переведено на щоденне курсування, а два поїзди (№ 45/46 та № 113/114 сполученням Ужгород – Харків) замість курсування по визначених днях тепер курсують через день. На популярні дні (п’ятниця, субота, неділя) в додаткових поїздах надають понад 20 тис. місць, що збільшує пропозицію квитків на 10 %.

"Передусім, на окремі дати було призначено додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. Додаткові рейси призначаються оперативно, інформація про це розміщується на офіційних ресурсах Укрзалізниці та в соціальних мережах", – йдеться у відповіді УЗ.

Підвищений попит на пасажирські перевезення залізничним транспортом прогнозується до 30 серпня. Однак за умови сприятливих погодних умов попит на Одеський і західний напрямки може зберігатися до першої декади жовтня.

Паралельно Укрзалізниця бореться з "перекупами", які перепродають квитки вдвічі-втричі дорожче.

«Продовжується блокування акаунтів у мобільному застосунку АТ "Укрзалізниця" та відповідних пропозицій на OLX. Посилено контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди. Третій рік поспіль для придбання проїзних документів на популярні поїзди міжнародного сполучення потрібна валідація особи через "Дію". Функції моніторингу й автовикупу електронних проїзних документів набирають популярності серед пасажирів, що також мінімізує потребу в послугах перекупників», – розповіли в УЗ.