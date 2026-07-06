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Унаслідок ракетного удару РФ по житловому масиву Одещини постраждала дитина

Пошкоджено дах та скління трьох приватних житлових будинків.

Унаслідок ракетного удару РФ по житловому масиву Одещини постраждала дитина
наслідки ракетного удару по Одещині
Фото: Прокуратура Одеської області

Унаслідок ракетного удару РФ по житловому масиву в Одеській області постраждав 3-річний хлопчик.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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Вдень 6 липня збройні сили РФ атакували крилатою ракетою житловий масив Одещини. Пошкоджено дах та скління трьох приватних житлових будинків.

Унаслідок ворожої атаки постраждав 3-річний хлопчик. Дитину у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. 

На місці правоохоронці документують воєнні злочини.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Одеській області.

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