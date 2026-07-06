Унаслідок ракетного удару РФ по житловому масиву Одещини постраждала дитина

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Одеській області.

Унаслідок ворожої атаки постраждав 3-річний хлопчик. Дитину у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура .

Унаслідок ракетного удару РФ по житловому масиву в Одеській області постраждав 3-річний хлопчик.

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