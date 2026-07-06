Унаслідок ракетного удару РФ по житловому масиву Одещини постраждала дитина

Унаслідок ракетного удару РФ по житловому масиву в Одеській області постраждав 3-річний хлопчик.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.
Вдень 6 липня збройні сили РФ атакували крилатою ракетою житловий масив Одещини. Пошкоджено дах та скління трьох приватних житлових будинків.
Унаслідок ворожої атаки постраждав 3-річний хлопчик. Дитину у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.
На місці правоохоронці документують воєнні злочини.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Одеській області.
- У ніч на 6 липня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. За оновленою інформацією, кількість поранених зросла до трьох.