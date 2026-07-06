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Зеленський: Вишневе отримає допомогу від уряду після масштабних руйнувань внаслідок російського удару

"Знов Путін "переміг" звичайні житлові будинки".

Зеленський: Вишневе отримає допомогу від уряду після масштабних руйнувань внаслідок російського удару
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення повідомив, що під час чергової масованої атаки Росія застосувала 68 ракет, частина з яких – балістичні, а також понад 350 безпілотників різних типів.

За словами глави держави, внаслідок удару загинули 22 людини, ще майже 90 дістали поранення.

"Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні", – наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що основною мішенню цього разу стали Київ та Київська область.

"Знов Путін "переміг" звичайні житлові будинки", – сказав глава держави.

Особливо складною, за словами президента, залишається ситуація у Вишневе, де після удару сталася вторинна детонація. Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко регулярно доповідає про перебіг рятувальної операції, розбір завалів та ліквідацію пожеж.

Президент також доручив СБУ та розвідувальним органам детально з'ясувати обставини, які призвели до вторинної детонації у Вишневому.

Зеленський повідомив, що провів розмову із очільницею уряду Юлією Свириденко.  Кабінет Міністрів виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги громаді Вишневого, оскільки масштаби руйнувань перевищують можливості місцевої влади.

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Президент подякував рятувальникам, керівникам громад, українському бізнесу, громадським організаціям та міжнародним партнерам, які допомагають постраждалим від російських обстрілів.

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