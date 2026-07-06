Ворог атакує АЗС у Запоріжжі, є 5 поранених (оновлено)

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Від ранку росіяни атакують автозаправні станції у Запоріжжі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, унаслідок одного з ударів постраждали три людини.

На місцях працюють екстрені служби.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що постраждали п'ять осіб. Допомога медиків знадобилася жінці та одинадцятирічному хлопчику, що були поранені на АЗС. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.