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Ворог атакує АЗС у Запоріжжі, є 5 поранених (оновлено)

На місцях працюють екстрені служби.

Ворог атакує АЗС у Запоріжжі, є 5 поранених (оновлено)
Наслідки російського удару по Запоріжжю, ілюстративне фото
Фото: Запорізька ОВА

Від ранку росіяни атакують автозаправні станції у Запоріжжі. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, унаслідок одного з ударів постраждали три людини.

На місцях працюють екстрені служби.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що постраждали п'ять осіб. Допомога медиків знадобилася жінці та одинадцятирічному хлопчику, що були поранені на АЗС. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.

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