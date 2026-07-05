У Сумській ОВА попередили про наміри ворога бити по АЗС

Найближчим часом ворог має намір завдати ударів по території автозаправних станцій на Сумщині та в кількох інших областях.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Він закликав жителів області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби.
За словами Григорова, керівництво автозаправних станцій поінформоване. Також надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.
- Вчора у Сумах ворог завдав безпілотником чергового удару по АЗС. Трьох постраждалих жінок госпіталізували. Персонал станції був вчасно попереджений про загрозу.