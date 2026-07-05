У Сумській ОВА попередили про наміри ворога бити по АЗС

Людей просять не відвідувати станції і не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби.

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Наслідки російської атаки на АЗС у Сумській області

Найближчим часом ворог має намір завдати ударів по території автозаправних станцій на Сумщині та в кількох інших областях.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він закликав жителів області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби.

За словами Григорова, керівництво автозаправних станцій поінформоване. Також надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.