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На Одещині мопедист у СЗЧ підірвав гранату під час перевірки документів. Поранено двох поліцейських

Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. 

На Одещині мопедист у СЗЧ підірвав гранату під час перевірки документів. Поранено двох поліцейських
Фото: Нацполіція

У Подільському районі Одеської області стався вибух гранати, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. 

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.

Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

  • Увечері 5 червня у місті Дніпро чоловік під час затримання кинув гранату у поліцейських. Постраждали четверо патрульних поліцейських, які прибули на виклик через бійку. 
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