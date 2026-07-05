На Одещині мопедист у СЗЧ підірвав гранату під час перевірки документів. Поранено двох поліцейських

У Подільському районі Одеської області стався вибух гранати, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.
Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.
- Увечері 5 червня у місті Дніпро чоловік під час затримання кинув гранату у поліцейських. Постраждали четверо патрульних поліцейських, які прибули на виклик через бійку.