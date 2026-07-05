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В окупованому Донецьку будинки місцевих мешканців масово визнають аварійними

Після виселення зростає ризик втрати права на власність без реальних компенсацій.

В окупованому Донецьку будинки місцевих мешканців масово визнають аварійними

В окупованому Донецьку зафіксовано нову хвилю так званих “інспекцій житла”, під час яких окупаційні комісії масово визнають будинки місцевих мешканців аварійними.

Про це повідомили у Національному центрі спротиву.

Аварійними житло визнають навіть за наявності мінімальних або поверхневих пошкоджень.

“Фактично це перетворюється на черговий механізм тиску та перерозподілу нерухомості”, – зазначили у Центрі. 

Після формального визнання житла “непридатним для проживання” людей змушують залишати квартири та переселятися до гуртожитків або тимчасового житла з мінімальними умовами. Після виселення зростає ризик втрати права на власність без реальних компенсацій.

У ЦНС зазначають, що це створює підґрунтя для подальшого знесення будинків і забудови територій новими об’єктами. Окремо зазначається, що ті, хто “не проходить перевірку статусу житла” або не оскаржує рішення комісій, ризикують залишитися фактично без власності та без гарантій компенсації.

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