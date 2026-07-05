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Сили безпілотних систем уразили 37 енерговузлівна ТОТ України

З 1 по 5 липня СБС уразили 37 енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях, 16 – за останні 48 годин.

Сили безпілотних систем уразили 37 енерговузлівна ТОТ України
Фото: скріншот

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що українські підрозділи упродовж 1–5 липня уразили 37 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Лише за останні 48 годин було виведено з ладу 16 енергооб'єктів.

Удари були спрямовані на послаблення логістики, енергозабезпечення та систем зв'язку російських військ на тимчасово окупованих територіях.

До переліку уражених за останні дві доби об'єктів увійшли:

  • електропідстанція 110 кВ «Ковильне» (село Ковильне, АР Крим);
  • підстанція 110 кВ «Степне» (село Степне, АР Крим);
  • підстанція 150 кВ «Генічеськ» (місто Генічеськ, тимчасово окупована частина Херсонської області);
  • підстанція 35 кВ «Яни Капу» (тимчасово окупований Крим);
  • підстанція 110 кВ «Трактове» (АР Крим);
  • підстанція 150 кВ «Овер'янівка» (Херсонська область);
  • підстанція 110 кВ «Нива» (АР Крим);
  • підстанція 110 кВ «Зимне» (АР Крим);
  • підстанція 220 кВ «Бахчисарай» (Бахчисарай, АР Крим);
  • підстанція 110 кВ «Саки» (місто Саки, АР Крим);
  • підстанція 330 кВ «Західно-Кримська» (село Кар'єрне, АР Крим);
  • підстанція 35 кВ «Слов'янське» (АР Крим);
  • трансформаторна електропідстанція у Лозівському (тимчасово окупована Луганська область);
  • трансформаторна електропідстанція у Покровському (тимчасово окупована Луганська область);
  • трансформаторна електропідстанція у Преображенці (тимчасово окупована Херсонська область);
  • трансформаторна електропідстанція у Нововасилівці (тимчасово окупована Запорізька область).

За інформацією Роберта Бровді, до виконання бойових завдань були залучені підрозділи 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра», 412-ї окремої бригади СБС Nemesis, 20-ї окремої бригади СБС «К-2» та 1-го окремого центру Сил безпілотних систем

Командувач також заявив, що ураження енергетичної інфраструктури є частиною стратегії ізоляції військової логістики окупаційних сил та зниження їхніх можливостей забезпечувати підрозділи на тимчасово окупованих територіях.

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