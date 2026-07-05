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В окупованому Криму блекаут після атак по електропідстанціях

Супутникові знімки за липень 2026 року демонструють значне скорочення освітлення у Криму.

В окупованому Криму блекаут після атак по електропідстанціях
Крим, супутниковий знімок
Фото: Джордж Баррос

В окупованому Криму в ніч на 5 липня повідомили про нові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Під удар потрапили кілька електропідстанцій, відомо про блекаут.

Керівник групи геопросторової розвідки американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW) Джордж Баррос у мережі "Х" заявив, що супутникові дані NASA свідчать про помітний дефіцит електропостачання в окупованому Криму. 

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За його словами, порівняння нічних супутникових знімків за липень 2025 та липень 2026 року демонструє значне скорочення освітлення на півострові.

Раніше, 3 липня, на території тимчасово окупованого Криму вже стався масштабний блекаут після ураження електропідстанцій.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Кримський вітер", цієї ночі були атаковані електропідстанції "Бахчисарай", "Зіміно" та "Слов'янське". 

Також повідомляється про влучання в районі Качі поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Міноборони РФ традиційно заявило, що вночі над Кримом, Чорним морем та територією Росії нібито було збито або перехоплено 71 безпілотник.

Водночас призначений Росією "голова" Криму Сергій Аксьонов стверджує, що внаслідок нічної атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

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