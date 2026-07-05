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Reuters: Трамп нібито запропонував Путіну допомогу у пошуку рішення щодо війни в Україні

У Кремлі заявили, що Трамп під час телефонної розмови з Путіним нібито запропонував сприяти пошуку шляхів завершення війни в Україні.

Reuters: Трамп нібито запропонував Путіну допомогу у пошуку рішення щодо війни в Україні
Фото: rfi.fr

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним запропонував сприяти пошуку шляхів завершення війни в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на заяви Кремля.

За словами помічника Путіна, Юрія Ушакова, телефонна розмова тривала майже 90 хвилин. Він стверджує, що Трамп підтвердив готовність докласти зусиль для якнайшвидшого припинення бойових дій та пошуку політичного врегулювання війни.

У Кремлі також назвали переговори "діловими та конструктивними" і заявили, що Росія нібито зацікавлена у політико-дипломатичному врегулюванні конфлікту з урахуванням своїх підходів.

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Крім того, за словами Юрія Ушакова, під час розмови російський диктатор озвучив власну оцінку ситуації на фронті та заявив про наступальні дії російських військ.

Також представник Кремля повідомив, що Трамп нібито поінформував про готовність своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера продовжувати посередницькі зусилля для досягнення домовленостей і здійснити черговий візит до Москви.

Окрім теми війни в Україні, співрозмовники, за твердженням Кремля, обговорили ситуацію навколо Ірану, а Володимир Путін повторив запрошення Дональду Трампу відвідати Москву.

Американська сторона офіційно не коментувала інформацію про зміст телефонної розмови.  

  • Під час розмови сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та дипломатичному напрямку. За словами Зеленського, існує реальна перспектива завершення війни, а рішучість США матиме вирішальне значення.
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