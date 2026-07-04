У Молдові посадовицю міністерства сільського господарства арештували на 30 діб через підозру в корупції

Суд Кишинева відправив під попередній арешт на 30 діб держсекретарку міністерства сільського господарства, яку підозрюють у корупції.
Щоправда, посадовицю на судове засідання не доставили через стан здоров'я пише Newsmaker.
Також суд розглянув запобіжний захід для представника економічного агента, який є фігурантом цієї справи. Його відправили під попередній арешт на 20 діб.
Обох підозрюваних затримали 2 липня під час обшуків Національного центру по боротьбі з корупцією в міністерстві сільського господарства. За матеріалами слідства, представник підприємства передавав гроші держсекретарці. За це вона мала вплинути на посадовців Національного агентства з безпеки харчових продуктів, щоб ті відновили дозвіл на імпорт птиці та кормів для тварин з України. Раніше Агентство зупинило цей імпорт через порушення, які виявили перевірки.
Міністр сільського господарства засудила будь-які прояви корупції та пообіцяла негайно розпочати процедуру звільнення держсекретарки. Вона також запевнила, що її відомство повністю співпрацює зі правоохоронцями.
- У Молдові спалахнула низка скандалів. Зокрема, керівник державної кампанії MoldATSA Думітру Вангелі, як показало журналістське розслідування, за короткий період після його офіційного призначення зарплатні у MoldATSA різко збільшив зарплати на підприємстві – у півтора рази.
- Також з'ясувалося, що він збрехав у офіційній біографії, приписавши собі освіту авіатора і досвід пілота авіалайнерів у авіакомпанії Air Canada, хоча не мав ані одного, ані іншого.
- Тоді націоналіст-опозиціонер Драгош Галбур повідомив, що від надвитрат у MoldATSA мала зиск і родичка президентки Маї Санду – її двоюрідна сестра Анастасія Табурчану.
- Кузина Санду отримувала 120 тисяч леїв на місяць (що більше, ніж у керівника підприємства), працюючи всього лише главою пресслужби MoldATSA.