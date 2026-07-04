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Кейко Фухіморі стала переможницею президентських виборів у Перу

Розрив із її опонентом виявився мінімальним — близько 50 тисяч голосів.

Кейко Фухіморі стала переможницею президентських виборів у Перу
переможниця президентських виборів у Перу Кейко Фухіморі
Фото: EPA/UPG

Після тижнів протестів, звинувачень у фальсифікаціях та перегляду оскаржених бюлетенів, виборча комісія Перу офіційно оголосила консерваторку Кейко Фухіморі переможницею президентських перегонів.

У другому турі виборів, який відбувся 7 червня, Фухіморі набрала 50,135% голосів, передає Reuters

Це її четверта спроба посісти найвищу державну посаду. Вона випередила свого суперника, лівого конгресмена Роберто Санчеса, який отримав 49,865%. Розрив між кандидатами виявився мінімальним — близько 50 тисяч голосів із 18 мільйонів.

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У виступі в штаб-квартирі своєї партії Фухіморі заявила, що цей день знаменує «початок нової ери для Перу — ери відповідальності, діалогу та результатів», яка має повернути довіру до державних інституцій.

Санчес, якого вважають політичним спадкоємцем експрезидента Педро Кастільйо, заявив, що не визнає уряд Фухіморі. Він бездоказово стверджує про масові фальсифікації, очолює протестні марші та вже подав скаргу до Міжамериканської комісії з прав людини. Завдяки підтримці сільських регіонів Санчес лідирував на початку підрахунку голосів і навіть виграв із мінімальним відривом за результатами всередині країни, проте програв через голоси діаспори.

Консервативні лідери регіону, зокрема, Хав'єр Мілей (Аргентина), Хосе Антоніо Каст (Чилі) та Наїб Букеле (Сальвадор), уже привітали новообрану президентку.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа розраховує на поглиблення співпраці з Перу у сферах безпеки, інвестицій та торгівлі.

Фухіморі є донькою покійного президента Альберто Фухіморі, який керував Перу з 1990 по 2000 рік. Він провів 16 років у в'язниці за порушення прав людини, а сама Кейко роками перебувала під слідством через звинувачення у незаконному фінансуванні кампанії (справу закрили минулого року). Через це розслідування вона кілька разів перебувала під вартою в період між 2018 та 2020 роками, провівши у в'язниці загалом майже півтора року.

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