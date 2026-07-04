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Іран пообіцяв Китаю пільги під час проходу через Ормузьку протоку

Кошти планують стягувати для гарантування безпечного проходу суден та покриття екологічних витрат.

Іран пообіцяв Китаю пільги під час проходу через Ормузьку протоку
Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Іран надасть «особливі умови» Китаю та іншим дружнім країнам під час встановлення зборів за прохід кораблів через Ормузьку протоку. 

Про це заявив посол Ірану в Пекіні Абдолреза Рахмані Фазлі на Всесвітньому форумі миру, передає Bloomberg.

Він наголосив, що після чотиримісячної війни США та Ізраїлю проти Ірану протока стала питанням національної безпеки. Через це Тегеран спільно з Оманом запроваджує нові правила судноплавства. Посол не уточнив, якими саме будуть пільги, але зазначив, що дружні держави точно отримають особливе ставлення. Збори планують стягувати для гарантування безпечного проходу суден та покриття екологічних витрат. Фазлі запевнив, що ці заходи не суперечать міжнародному морському праву.

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Майбутній статус Ормузької протоки залишається одним із найголовніших питань на переговорах про остаточне припинення війни. 

Іран фактично закрив її наприкінці лютого після початку авіаударів США та Ізраїлю. Рух суден почав відновлюватися лише після підписання тимчасової мирної угоди минулого місяця, проте ситуація досі нестабільна. Так, за останні дні щонайменше вісім кораблів змушені були повернути назад біля узбережжя Оману.

Штати і країни Перської затоки наполягають, що Іран та Оман не мають права вводити жодних зборів. Водночас деякі європейські країни вже погодилися з неминучістю таких виплат, але закликають не дискримінувати судна за національною ознакою. 

Китай, який купує майже весь нафтовий експорт Ірану, закликав забезпечити безперешкодний рух через протоку в інтересах усіх сторін. Пекін намагається захистити судноплавство, щоб уникнути перебоїв із постачанням енергоносіїв.

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