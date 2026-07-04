Кількість жертв землетрусів у Венесуелі може бути значно більшою за офіційні дані, заявляє опозиція

Через тиждень після двох потужних землетрусів у Венесуелі офіційна кількість загиблих викликає сумніви як усередині країни, так і за її межами.

Тимчасова президентка Делсі Родрігес заявила вже про 2595 загиблих. Проте експерти та опозиція вважають ці цифри суттєво заниженими, передає CNN.

Судова патологоанатоминя з портового міста Ла-Гуайра на умовах анонімності розповіла журналістам, що урядові дані не відображають навіть третини реальної кількості жертв. За її словами, тимчасовий морг, де вона працює, щодня приймає близько 400 тіл. Місць у рефрижераторах уже немає, тому мішки з померлими доводиться залишати на сонці. Найбільше постраждали незаможні родини, які часто змушені самотужки діставати тіла родичів з-під завалів, оскільки рятувальники і пожежники не можуть впоратися з навантаженням.

Опозиційні політики, зокрема, Марія Коріна Мачадо, звинувачують владу у приховуванні масштабів руйнувань та блокуванні комунікацій. Водночас Геологічна служба США зазначає, що через землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів кількість загиблих може сягати десятків тисяч. Координатор ООН у Венесуелі також підтвердив, що реальна цифра точно перевищує заявлену.

Правозахисна організація Provea наголосила на необхідності повної прозорості уряду в умовах національної трагедії.